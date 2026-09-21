Vatandaşlık operasyonunda ikinci dalga: 30 şirkete kayyum atandı

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İstanbul’da muvazaalı gayrimenkul satışları üzerinden usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandırılmasına yönelik yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 72 şüpheli gözaltına alınırken, 30 şirkete el konularak kayyum atandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklamada bulundu.

Soruşturmanın ilk dalgasında "Babacan İnşaat" bağlantılı işlemlerin incelendiğini belirten Gürlek, düşük bedelli gayrimenkullerin gerçeğe aykırı şekilde yüksek bedelli ekspertiz raporlarıyla satıldığının belirlendiğini aktardı. Bu işlemler sonucunda 687 kişinin usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandığının tespit edildiğini ve vatandaşlıkların iptaline yönelik sürecin başlatıldığını bildirdi.

İkinci dalgada 274 satış mercek altında

Soruşturmanın ikinci dalgasında "Gül İnşaat AŞ, Beyaz İnşaat ve LİV İnşaat" üzerinden gerçekleştirilen gayrimenkul satışları incelendi.

Bu kapsamda 734 yabancı uyruklu kişiye yapılan satışlar değerlendirilirken, 274 satış işleminin muvazaalı olduğunun tespit edildiği belirtildi.

1.070 kişinin vatandaşlık aldığı tespit edildi

Yapılan incelemelerde söz konusu işlemler sonucunda aile bireyleriyle birlikte 1.070 kişinin usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı edindiği, 11 kişinin ise vatandaşlık edinme sürecinin devam ettiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında muvazaalı şekilde gerçekleştirildiği belirtilen işlemlerin toplam tutarının 3,5 milyar lirayı aştığı kaydedildi.

72 gözaltı, 30 şirkete kayyum...

Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda 88 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, 72 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait adresler ile şirketlerde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.

Soruşturma kapsamında 2 bin 11 taşınmaz, bir otel, 86 motorlu araç, 2 yat ve 42 banka hesabı hakkında tedbir uygulanırken, 30 şirkete el konularak kayyum atandı.

Usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandığı tespit edilen kişilerin vatandaşlıklarının iptal edilmesine yönelik idari sürecin de başlatıldığı bildirildi.