Petrol fiyatları geriledi, Hürmüz'de gemi trafiği sert düştü

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Petrol fiyatları haftanın ilk işlem gününde yüzde 2'den fazla geriledi. Brent petrol 101,71 dolara, ABD tipi ham petrol WTI ise 98,15 dolara kadar indi. Her iki gösterge de 10 Eylül'den bu yana en düşük seviyelerini gördü.

Fiyatlardaki düşüşte ABD ile İran arasında yeniden diplomatik temas kurulabileceği beklentisi etkili oldu. ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a gitmesi beklenen İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmeye açık olduğunu söyledi.

Açıklama, piyasalarda bölgedeki çatışmanın enerji arzı üzerindeki baskısını azaltabilecek yeni bir diplomatik kanal ihtimali olarak değerlendirildi. Ancak aynı saatlerde Hürmüz Boğazı'ndan gelen gemi trafiği verileri, fiziksel ticaretteki sıkışmanın devam ettiğini gösterdi.

Hürmüz Boğazı'nda sayı 12'ye indi

Hafta sonunda Hürmüz Boğazı'ndan yalnızca 12 izlenebilir emtia gemisi geçti. Bir önceki hafta sonunda bu sayı 35 seviyesindeydi.

Savaş başlamadan önce boğazdan tankerler, gaz taşıyıcıları, dökme yük gemileri ve konteyner gemileri dahil günde yaklaşık 125 büyük ticari gemi geçiyordu.

Son veriler, görünür ticari trafiğin savaş öncesindeki seviyelerin çok altında kalmaya devam ettiğini ortaya koydu.

Pazar günü izlenebilen dört gemi boğazdan çıkarken bunların ikisini rafine petrol ürünü taşıyan tankerler oluşturdu. Aynı gün iki küçük petrol tankeri Körfez'e giriş yaptı. Cumartesi günü ise tarım ürünleri, LPG ve gübre taşıyan beş gemi Körfez'den ayrıldı.

Petrol 10 Eylül'den bu yana en düşük seviyede

Petrol piyasasında fiyatların gerilemesinde diplomasi beklentisinin yanı sıra Suudi Arabistan'ın ihracatındaki toparlanma da etkili oldu.

Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz yönündeki sevkiyatlarında yaşanan aksaklıkların ardından Hürmüz üzerinden gerçekleştirilen petrol ihracatı yeniden arttı.

Ülkenin toplam petrol ihracatı ağustosta günlük 2,4 milyon varile kadar gerilerken eylül ayında günlük 4 milyon varilin üzerine çıktı. Ağustos ayındaki seviye en az 2013'ten bu yana kaydedilen en düşük ihracat miktarı olmuştu.

Suudi ihracatı yeniden yükseldi

Uydu verileri, Suudi petrolünün Hürmüz Boğazı üzerinden taşınan bölümünün son altı günde günlük ortalama 2,9 milyon varile ulaştığını gösterdi. Ağustosta bu miktar yaklaşık 700 bin varil seviyesindeydi.

Artan Suudi sevkiyatları, enerji piyasasında arzın tamamen kesilmediği yönündeki beklentiyi güçlendirirken petrol fiyatlarındaki risk priminin bir bölümünün geri çekilmesine katkı sağladı.

Buna karşılık boğazdaki görünür gemi sayısı, petrol akışının tamamını yansıtmıyor. Bölgedeki bazı üreticiler ve tanker işletmecileri gemilerin takip sistemlerini kapatarak sevkiyatlarını sürdürüyor. Bu nedenle izlenebilir gemi trafiği ile gerçek petrol akışı arasında önemli bir fark bulunuyor.

Hürmüz Boğazı risk göstergesi olmaya devam ediyor

Petrol piyasasında iki farklı sinyal aynı anda izleniyor. Diplomasi beklentisi ve Suudi Arabistan'ın artan ihracatı fiyatları aşağı çekerken, Hürmüz Boğazı'ndaki görünür ticari trafiğin düşük kalması enerji arzına ilişkin belirsizliğin sona ermediğini gösteriyor.

Savaş öncesinde küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretinin yaklaşık beşte biri Hürmüz Boğazı üzerinden taşınıyordu. Bu nedenle önümüzdeki günlerde olası ABD-İran temasları kadar boğazdaki gemi hareketleri de petrol fiyatlarının seyri açısından yakından izlenecek.