Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı: İstanbul dahil birçok bölgede sağanak bekleniyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Türkiye genelinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Bolu, Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğusu ile İstanbul'un kuzey kesimlerinde de yerel sağanak görülecek.

Rize ve Artvin için kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların Rize'nin doğusundaki Pazar, Ardeşen ve Fındıklı ilçeleri ile Artvin'in kuzeyindeki Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji, kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Birçok bölgede sis ve pus bekleniyor

Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Rüzgarın kuzeyli, doğu bölgelerde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İstanbul'da sıcaklık 26 derece

Marmara Bölgesi'nde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğusu ile İstanbul'un kuzey kesimlerinde yerel sağanak bekleniyor. İstanbul'da günün en yüksek sıcaklığının 26, Bursa'da 26, Çanakkale ve Kırklareli'nde 28 derece olması tahmin ediliyor.

Ankara'da öğleden sonra yağış var

İç Anadolu'da parçalı bulutlu hava hakim olacak. Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak bekleniyor. Ankara'da sıcaklığın 23, Eskişehir'de 26, Konya'da 24 ve Nevşehir'de 22 dereceye ulaşması öngörülüyor.

Karadeniz'de sağanak etkili olacak

Batı Karadeniz'de Bolu ve Sinop çevrelerinde öğleden sonra yerel sağanak beklenirken, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Rize'nin doğusu ile Artvin'in kuzeyinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Günün en yüksek sıcaklıklarının Rize ve Trabzon'da 24, Samsun'da 25 derece olması tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yağış bekleniyor

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Erzurum ve Kars'ta sıcaklık 22, Van'da 24, Malatya'da ise 29 derece civarında olacak.

Ege ve Güneydoğu Anadolu'da ise genel olarak parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. İzmir ve Muğla'da sıcaklığın 30, Denizli'de 31 dereceye çıkması beklenirken, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 33, Gaziantep'te 32 derece öngörülüyor.