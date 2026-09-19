Dehşete düşüren görüntü: 3 katlı bina asılı kaldı

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Olay, Pazar ilçesine bağlı Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Ev sahibi Fatma Şimşek, olay sırasında yaylada olduğunu, oğlunun sabah çaya giderken evin dibinin çöktüğünü gördüğünü anlattı.

“Evin altı tamamen koptu. Sabahleyin oğlum kalkıp çaya giderken evin dibinin çöktüğünü görmüş. Ben yayladaydım, beni aradığında şok oldum. Geldiğimde bu manzarayla karşılaştım” dedi.

Ayşe Şimşek ise heyelanı sabah saat 05.00-05.30 sıralarında eşinin fark ettiğini söyledi.

Eşinin çay biçmeye gitmek için kalktığını belirten Şimşek, “Toprağın kaydığını görünce hemen yanıma gelip ‘Ev gidiyor’ diye beni kaldırdı. Çocukları alelacele alıp panikle kendimizi dışarı attık” ifadelerini kullandı.

Aile önce muhtara, ardından AFAD’a haber verdi. Ekipler, binanın temelinde içeriye doğru bir çökme olmadığını, zeminin yağış nedeniyle daha fazla zarar görmemesi için kopan alana branda serilmesi gerektiğini belirtti.

Şu an için tahliye kararı verilmedi. Yağış durup hava açtığında ekiplerin daha kapsamlı teknik inceleme için yeniden geleceği bildirildi.