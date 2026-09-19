Kozinoğlu soruşturmasında Hasan Atilla Uğur ile Hasan Ataman Yıldırım'a ev hapsi
Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada dönemin Silivri Başsavcısı Ali İşgören ile dönemin cezaevi başsavcısı Necip Doğan tutuklandı. Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım hakkında ise ev hapsi kararı verildi.
Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında dönemin Silivri Başsavcısı Ali İşgören ile dönemin cezaevi başsavcısı Necip Doğan tutuklandı. Hasan Atilla Uğur ile Hasan Ataman Yıldırım hakkında ise ev hapsi kararı verildi.
İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonların ardından emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur'un Kıbrıs'ta bulunduğu belirlenmişti.
Uğur'un Kıbrıs'tan döndüğü uçak dün saat 23.36'da havalimanına indi. Uğur, uçağın inişinin ardından pasaport kontrolünde gözaltına alınarak Maslak Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin ardından adli süreç başlatıldı. Dönemin Silivri Başsavcısı Ali İşgören ile dönemin cezaevi başsavcısı Necip Doğan'ın tutuklanmasına karar verildi.
Hasan Atilla Uğur ile Hasan Ataman Yıldırım hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.