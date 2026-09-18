MEB Öğretmen il dışı atama sonuçları açıklandı! Öğretmen tayin sonuç sorgulama ekranı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Öğretmen il dışı atama sonuçları MEB'in takvimine göre bugün açıklanacaktı. Bugün sabahtan itibaren "Öğretmen il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu gündemdeydi. Milli Eğitim Bakanlığı az önce sonuçları ilan etti.

MEB ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Tebligat ve ilişik kesme işlemleri de bugün yapılacak.

Sonuçlar, “personel.meb.gov.tr” adresinde yayımlanacak olup yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacak.