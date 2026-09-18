KPSS Ön lisans sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman erişime açılacak? İşte sınav giriş belgesinin açıklanacağı tarih...

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4 Ekim'de uygulanacak 2026 KPSS Ön lisans sınavına adaylar harıl harıl çalışıyor. Sınavı kaçırmak tüm emeklerin boşuna gitmesi anlamına geliyor. O nedenle sık sık sınav giriş belgeleri kontrol ediliyor. Peki, KPSS Ön lisans sınav yerleri ne zaman belli olacak?

2026 KPSS Ön lisans sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

2026 KPSS Ön lisans sınavı 4 Ekim'de gerçekleşecek. ÖSYM sınavdan 10 gün önce sınav giriş belgelerini ilan ediyor. Bu nedenle 2026 KPSS Ön lisans yerlerinin 25 Eylül 2026 tarihinde açıklanması bekleniyor.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.