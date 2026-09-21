DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER LİSTESİ 21 EYLÜL: Adana'da 5 büyüklüğünde deprem , az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?

Adana'da 5 büyüklüğünde deprem
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen depremin ardından AFAD, şu ana kadar olumsuz bir durumun tespit edilmediğini, saha tarama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 04.02'de 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı Adana'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri ve Gaziantep'te de hissedildi.
AFAD'dan ilk açıklama
AFAD, depremin ardından şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun tespit edilmediğini bildirdi.
Başkanlıktan yapılan açıklamada, saha tarama çalışmalarının devam ettiği belirtilerek, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletildi.