DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER LİSTESİ 21 EYLÜL: Adana'da 5 büyüklüğünde deprem , az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 04.02'de 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı Adana'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri ve Gaziantep'te de hissedildi.

AFAD'dan ilk açıklama

AFAD, depremin ardından şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun tespit edilmediğini bildirdi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, saha tarama çalışmalarının devam ettiği belirtilerek, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletildi.