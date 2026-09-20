Yeni haftaya dikkat! Sıcaklıklar düşüyor, yağış birçok ili vuracak

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Yeni haftayla birlikte Türkiye'de hava koşulları değişiyor. Hafta başında mevsim normalleri civarında seyredecek sıcaklıkların salı gününden itibaren düşüşe geçmesi beklenirken, yağışlı hava da birçok bölgede etkisini gösterecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 20-26 Eylül haftasına ilişkin tahminlerine göre, sıcaklıklardaki düşüş ilk olarak kuzeybatı kesimlerde hissedilecek. Hafta ortasından itibaren ise serin hava kuzey, iç ve batı bölgelerde daha belirgin hale gelecek. Bu bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor.

Salı günü hava değişiyor

Haftanın ilk günlerinde Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor. Ancak salı günü kuzeybatıdan giriş yapacak serin hava, ilerleyen günlerde daha geniş bir alana yayılacak.

Özellikle kuzey, iç ve batı kesimlerde hafta ortasından itibaren sıcaklıkların düşmesiyle daha serin bir hava etkili olacak.

Yağışlar geniş bir alana yayılacak

Yeni haftada yalnızca sıcaklıklar değil, yağışlı bölgeler de değişecek. Hafta başında daha çok kuzeydoğu kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanakların salı günü geniş bir alana yayılması bekleniyor.

Salı günü Marmara, Kuzey Ege, Akdeniz'in büyük bölümü, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Çarşamba günü ise Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yağışların devam etmesi bekleniyor. Haftanın son bölümünde yağışların ağırlıklı olarak Karadeniz çevresinde etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?

Üç büyük kentte de hafta içinde sıcaklık değişimi hissedilecek.

Ankara'da haftanın ilk günlerinde 24-25 derece civarında seyretmesi beklenen sıcaklıkların hafta ortasından itibaren düşmesi ve daha serin havanın etkili olması öngörülüyor.

İstanbul'da hafta genelinde parçalı bulutlu bir hava beklenirken, sıcaklıkların 20-22 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İzmir'de ise haftanın başında 30-31 derece civarında seyreden sıcaklıkların hafta ortasından itibaren 25-27 derece seviyelerine gerilemesi bekleniyor.

Hafta ortasında serin hava etkisini artıracak

Meteoroloji'nin tahminlerine göre yeni haftanın en belirgin değişimi sıcaklıklarda yaşanacak. Salı günü başlayacak düşüşün hafta ortasında kuzey, iç ve batı kesimlerde daha fazla hissedilmesi ve sıcaklıkların mevsim normallerinin altına gerilemesi bekleniyor.