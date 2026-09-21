Burhan Özfatura kimdir, kaç yaşında ve nereli? Özfatura neden öldü?

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Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura dün hastaneye kaldırılmıştı. Özfatura tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şimdi vatandaşlar "Burhan Özfatura kimdir, kaç yaşında ve nereli" sorusuna cevap arıyor.

Burhan Özfatura neden öldü?

Burhan Özfatura, 21 Eylül 2026'da ani kalp durması sonrası kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Burhan Özfatura kimdir?

Burhan Özfatura, 8 Haziran 1943'te Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olan Özfatura, meslek hayatında Maliye Bakanlığı hesap uzmanlığı, İzmir Defterdarlığı ve öğretim görevliliği görevlerinde bulundu. Siyasete Anavatan Partisi ile giren Özfatura, 1984 yerel seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi ve 1989'a kadar görevini sürdürdü. 1994 yerel seçimlerinde Doğru Yol Partisi'nden yeniden belediye başkanlığına seçilen Özfatura, 1999 yılına kadar görev yaptı. Çeşitli gazetelerde köşe yazıları da kaleme alan Özfatura, belediye başkanlığı dönemlerinin yanı sıra yazarlığıyla da tanındı.