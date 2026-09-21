2026 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli mi?
2026 YKS ek tercihlerinde bugün son gün... On binler başvurularını tamamladı, henüz işlem yapmayanlar ise bugün yapmak zorunda... Peki, 2026 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS ek tercihlerine yoğun bir ilgi söz konusu... On binler başvurularını tamamlarken gözler sonuç tarihinde... ÖSYM'nin tarih belirtmemesi nedeniyle bilgi almak isteyenler "2026 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna başvuruyor.
YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
2026 YKS ek tercih sonuç tarihi ÖSYM tarafından belirtilmedi.
Geçen yıl başvurular 30 Eylül'de sona ermiş, sonuçlar 6 Ekim'de ilan edildi. Bu yıl gözler 27 Eylül'de olacak.
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.
Kayıt tarihleri de sonuç duyurusu ile birlikte belli olacak.