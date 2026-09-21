Trafik kazaları üzerinden 15,6 milyar liralık haksız kazanç iddiası: 825 kişi hakkında soruşturma

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ile yürütülen soruşturmanın ayrıntıları ortaya çıktı.

Bakan Gürlek’in açıklamasına göre, trafik kazası geçiren kişilerin kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla temin edildiği ve bu bilgilerin belirli hukuk büroları ile hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığı tespit edildi.

253 bin kişiden vekâletname alındığı tespit edildi

Soruşturma kapsamında, vatandaşların ısrarlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla vekâletname vermeye yönlendirildiği belirtildi.

Yapılan tespitlere göre bu yöntemle 253 bin kişiden vekâletname alındı ve 15,6 milyar lira haksız kazanç elde edildi.

Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 825 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

4 ilde 6 avukatlık ofisi ve 20 şirkete operasyon

Soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara, Sakarya ve Gaziantep’te eş zamanlı operasyon düzenlendi.

6 avukatlık ofisi ile 20 şirkette arama ve gözaltı işlemleri başlatıldı.

MASAK ve SEDDK para transferlerini inceledi

Soruşturmanın mali boyutunda Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) incelemelerde bulundu.

İncelemeler sonucunda bazı kolluk görevlileri, tahkim hakemleri, sigorta şirketi çalışanları, sigorta acenteleri, eksperler, kaporta ve boya ustaları ile servis çalışanlarına olağandışı nitelikte para transferleri gerçekleştirildiği belirlendi.

Kişisel verilerin hukuk bürolarına aktarıldığı tespit edildi

Soruşturmadaki tespitlere göre sistem, trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verileri üzerinden işledi.

Bu verilerin hukuka aykırı yöntemlerle elde edilerek belirli hukuk büroları ve hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığı belirtildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların trafik kazalarının ve kişisel verilerinin haksız kazanç amacıyla kullanılmasına yönelik soruşturmanın sürdüğünü belirtti. Gürlek, mesleki veya kamusal yetkisini bu amaçla kullananların yargı önünde hesap vereceğini ifade etti.