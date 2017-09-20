5 milyar dolarlık kayıp sonrası Rusya’yı mahkemeye verdi
Naftogaz, Kırım’daki varlıklarına el koyarak şirketi 5 milyar dolar zarara uğrattığı gerekçesiyle Rusya’ya dava açtı.
Ukrayna devlet enerji şirketi Naftogaz'dan yapılan yazılı açıklamada, Kırım’ın işgal edilmesinden sonra uzmanların yaptığı hesaba göre şirketin yaklaşık 5 milyar dolar zarara uğradığı belirtildi.
Şirketin bünyesinde yer alan Cornomornaftogaz, Ukrtransgaz, Likvo, Ukrgazvidobuannya, Ukrtransnafta ve Gaz Ukraina şirketleri ile birlikte Rusya’ya dava açıldığı kaydedilen açıklamada, “Yasa dışı ilhak edilen Kırım’da, Rusya’nın Naftogaz’ın varlıklarına el koymasından doğan zararın karşılanması için Lahey’de Daimi Hakemlik Mahkemesi’ne (PCA) başvurulmuştur.” denildi.
Açıklamada, mahkemenin kararını bu yıl içinde vermesinin beklendiği de vurgulandı.