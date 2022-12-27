550 yıllık bankanın temettü yasağı kaldırıldı

İtalyan bankacılık devi salı günü yaptığı açıklamada, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Banca Monte dei Paschi di Siena için gelecek yıl için asgari sermaye gerekliliklerini belirlediğini ve ayrıca temettü dağıtımı üzerindeki yasağı kaldırdığını duyurdu.

Açıklamada, ECB'nin Monte dei Paschi'ye finansal gücün bir ölçüsü olan Ortak Özkaynak Tier 1 oranını en az % 8,8 seviyesinde tutması gerektiğini söylediği belirtildi.

Bankanın CET 1 oranının Eylül ayı sonunda %15.7 olduğu belirtilen açıklamada, bu rakamın yıl içinde yapılan milyarlık sermaye artırımını da hesaba kattığı ifade edildi.

Kredi kuruluşu Kasım ayında 2,6 milyar dolar nakit topladı ve yeni bir hisse ihracıyla fırtınalı piyasalara meydan okudu. Elde edilen gelirin üçte birinden fazlası, personel çıkışlarının finanse edilmesine ve düşük maliyetler sayesinde karların artırılmasına yardımcı olmak için ayrıldı.

Geçen yıl başarısızlıkla sonuçlanan yeniden özelleştirme girişiminin ardından Monte dei Paschi, yeni CEO Luigi Lovaglio yönetiminde potansiyel bir alıcı için cazibesini arttırmaya çalışıyor.

Kredi verdiğinde ABD keşfedilmemişti

Monte dei Paschi di Siena, henüz Kristof Kolomb Amerika'yı keşfetmeden, İspanyol Engizisyonu ortalığı kasıp kavurmadan ve 7. Henry Bosworth Savaşı'nda 3. Richard'ı yenerek İngiltere kralı olmasından önce borç para veriyordu.

Monte dei Paschi di Siena bankası 1472 yılında Monte di Pietà adı altına bir rehin dükkânı olarak kuruldu.

Muazzam etkisi ve himayesi nedeniyle "Monte Baba" olarak bilinen banka ve vakıf, Siana’nın ruhuna her yıl düzenlenen geleneksel Palio at yarışı kadar işlemiştir.