AB, Rusya'ya yaptırım listesini genişletiyor

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AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları, hibrit eylemleri ve uluslararası hukuku ihlal eden eylemlerine karşı yeni kısıtlayıcı tedbirlerin kabul edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Yeni AB yaptırımları Rusya'nın enerji gelirlerini, askeri-sanayi kompleksini, propaganda ağını ve insan hakları ihlallerini hedef alıyor." ifadesine yer verildi.

Yeni paket kapsamında 34 kişi ve 47 kuruluşun daha yaptırım listesine alındığına dikkati çekilen açıklamada, "Bu önlemler Rus askeri-sanayi kompleksini daha da kısıtlayacak, gölge filo ağını hedef alarak Rusya'nın enerji gelirlerini azaltacak, hibrit tehditleri ve saldırgan savaşını meşrulaştıran Rus devlet propagandasının yayılmasını engelleyecek." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, Rusya'nın askeri ve sanayi altyapısını destekleyen 7 kişi ile 21 kuruluşun yaptırım listesine eklendiği, bunlar arasında Rus ordusuna Ukrayna'daki savaşta kullanılmak üzere insansız hava araçları ve diğer askeri teçhizat sağlayan şirketlerin de bulunduğu kaydedildi.

Enerji gelirlerinin Rus ekonomisi için önemli bir kaynak olmaya devam ettiğine işaret edilen açıklamada, yaptırım paketi kapsamında Rusya'dan ham petrol ve petrol ürünlerinin taşınması ve ihracatıyla bağlantılı 2 kişi ile 24 kuruluşun da yaptırım listesine alındığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu kişi ve kuruluşlar arasında, AB yaptırımlarını aşmak amacıyla kullanılan ve deniz güvenliği ile çevre açısından risk oluşturduğu belirtilen Rusya'nın "gölge filo" ağıyla bağlantılı şirketlerin de yer aldığı ifade edildi.

Rusya'nın AB ve üçüncü ülkelere yönelik hibrit faaliyetleri kapsamında 10 kişi ile bir kuruluşun daha yaptırım listesine eklendiği kaydedilen açıklamada, bunlar arasında Rus devlet medyasıyla bağlantılı gazeteciler, yorumcular ve sosyal medya fenomenlerinin bulunduğu belirtildi.

Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy'nın zehirlenmesi ve ölümüyle bağlantılı olarak da yeni yaptırım kararı alındığı ifade edilen açıklamada, bu kapsamda hakimler, savcılar, güvenlik görevlileri, sağlık personeli ve Federal Güvenlik Servisi (FSB) mensuplarının da aralarında bulunduğu 15 kişi ile bir kuruluşun yaptırım listesine dahil edildiği bildirildi.

Açıklamada, Rusya'nın Kırım ve Sivastopol'ü yasa dışı ilhakı nedeniyle uygulanan mevcut yaptırımların süresinin 23 Haziran 2027'ye kadar uzatılmasına karar verildiğinin altı çizildi.

AB, şimdiye kadar savaş nedeniyle Rusya'ya yönelik 20 yaptırım paketini hayata geçirdi. 21'inci yaptırım paketi çalışmaları da devam ediyor.

Bu çerçevede Rusya'ya, ticaret, finans, petrol ve kömür de dahil enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünler ile altın ve elması kapsayan geniş bir yelpazede kısıtlamalar uygulanıyor.

Deniz yoluyla taşınan ham petrol ile bazı petrol ürünlerinin Rusya'dan AB'ye gönderilmesine yönelik yasak, bazı Rus bankalarının uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarılması ve çok sayıda yayın kuruluşunun faaliyetlerinin askıya alınması da yaptırımlar arasında.

AB'nin yaptırım listesinde 2 bin 500'den fazla kişi ve kuruluş yer alıyor.