ABBA'nın yıldızı uyardı: 'Yapay zeka işsiz bırakabilir'

Dünyaca ünlü pop grubu İsveçli ABBA'nın söz yazarı ve solisti Björn Ulvaeus, yapay zekanın müzik endüstrisi için "muhteşem şeylere" yol açabileceğine inandığını ancak müzik endüstrisindeki insanları işsiz bırakacağı konusunda uyardı.

BBC'ye konuşan 79 yaşındaki Ulvaeus, yapay zekanın müzik sektörünün geleceğini şekillenmesinde çok önemli bir oynayacağını belirtti.

Ulvaeus, "Şarkı yazmayı farklı bir hale getirecek. Daha iyi olup olmayacağını bilmiyorum ama toplumu bir bütün olarak etkileyecek. Muhteşem şeylere yol açabilir. Öte yandan, söz yazarlarını, yapımcıları ya da sanatçıları saf dışı bırakmaması için çok dikkatli olmalıyız" dedi.

"İyi bir şarkı elde etmek için gereken şey o ufak dokunuşu yapabilmektir" diyen Ulvaeus, "Bunun için insan dokunuşunun gerekli olduğunu düşünüyorum" ifadesinde bulundu.