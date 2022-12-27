ABD 22 birleşmeyi neden engelledi?

Şirket birleşmelerinin önündeki yasal engellere alışkın olan yatırım bankacıları ve anlaşma avukatları, ABD Başkanı Joe Biden döneminde benzeri görülmemiş bir zorlukla karşı karşıya kaldı.

Biden 22 birleşmeye set çekti

Reuters'ın kurumlardan gelen açıklamaları incelediği araştırmaya göre, ABD Adalet Bakanlığı ve Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Biden'ın göreve geldiği Ocak 2021'den bu yana 22 birleşmeyi engellemeye çalıştı. Bu sayı, eski Başkan Barack Obama'nın görevdeki ilk iki yılındaki antitröst mücadelelerinden daha fazla ve Donald Trump'ın ilk iki yılının iki katı.

Uluslararası avukatlık şirketi McDermott, Will & Emery'de Antitröst Avukatı olan Joel Grosberg, on yıllar öncesine ait kapsamlı veriler mevcut olmasa da, 25 yıllık kariyeriyle karşılaştırdığında daha fazla şirket birleşmesinin şu anda ABD antitröst davalarına karıştığını söyledi.

Grosberg, "Bu, FTC ve Adalet Bakanlığı'nın dava açmaya istekli olması ve şirketlerin mücadele etmesinin bir kombinasyonu" dedi.

Yasal mücadele sürüyor

Düzenleyici kurumlar 22 anlaşmadan 15'ini durdurmayı başardı. Bunların çoğu, şirketler pes edip anlaşmalarından vazgeçtikleri için bir mahkeme mücadelesi olmadan gerçekleşti. Daha yakın zamanda, mahkemede birleşmeleri engellemeye yönelik dört girişimi kaybettiler, ancak davalardan ikisini temyize götürüyorlar.

Bu kayıplar düzenleyicilerin birleşmelere meydan okuma iştahını azaltmadı. Biden'ın atadığı FTC Başkanı Lina Khan ve ABD Adalet Bakanlığı Antitröst Şefi Jonathan Kanter, kurumsal konsolidasyonun çok ileri gittiğini ve enflasyonun yükseldiği bir dönemde tüketicilere ve çalışanlara zarar verdiğini savunarak baskı yapıyorlar diye konuştu.

Mücadeleye hazırlanıyorlar

Bankacılar ve avukatlar, birleşme ortaklarına düzenleyicilerle uzun mücadelelere hazırlanmalarını tavsiye ediyor. Antitröst davaları olasılığını hesaba katmak için bir anlaşmayı tamamlamak için daha fazla zaman içeren sözleşmeler için baskı yapıyorlar.