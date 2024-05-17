Enflasyon tahmini değişti: Emekli ve memur maaşına ne kadar zam yapılacak? İşte olası oran...

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü maaş zammı oranlarına çevrildi. Bir yandan emeklilere refah payı verilip verilmeyeceği gündemdeyken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 3 olan mayıs ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,04'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 44,16'dan yüzde 43,64'e geriledi. TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 35,17'den yüzde 33,21'e, 24 ay sonrası için yüzde 22,05'ten yüzde 21,33'e indi.

Nisan ayında enflasyon yüzde 3,18, dört aylık enflasyon farkı ise yüzde 18,72 olarak öne çıkmıştı. Memur ve emeklinin zam oranı için mayıs ve haziran enflasyon verisine odaklanıldı.

Temmuzda memur ve emekli ne kadar zam alacak?

NTV'nin haberine göre, beklenti anketindeki tahminler baz alındığında enflasyon mayısta yüzde 3,04, haziranda yüzde 2,56 olacak. Bu verilere göre 6 aylık enflasyon yüzde 25'e yaklaşacak.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Ocak ayında kök maaşı 10 bin liranın altında olan tüm emeklilerin maaşı 10 bin lirada denkleştirilmişti. Bu uygulamanın devam etmesi halinde en düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira olacak.

Memur ve memur emeklileri yılın ilk altı ayın toplu sözleşme ile yüzde 15 zam almıştı. Memur ve memur emeklilerinin toplu sözlemeden doğan ikinci altı ay için yüzde 10'luk zam hakkı bulunuyor.

En düşük memur emekli maaşı kaç TL olacak?

Enflasyon anketindeki tahminlerin gerçekleşmesi durumunda, memurların enflasyon farkı yüzde 9,1'a ulaşacak. Yapılan hesaplamalar sonucunda memur ve memur emeklilerinin temmuz ayında alacağı zam yüzde 20 olacak. Zam oranına göre en düşük emekli maaşı 39 bin lirayı aşacak. En düşük memur emekli maaşı ise 16 bin liranın üzerine çıkacak.