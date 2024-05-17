Timothy Ash'ten dikkat çeken Şimşek yorumu ve enflasyon tahmini

Britanya’nın önde gelen düşünce kuruluşlarından Chatham House’da kıdemli analist olarak görev yapan Timothy Ash, Türk Lirası’nın güçlenmesinin enflasyon üzerinde baskı yaratacağını ifade etti.

Türkiye ve dünya ekonomisine yönelik saptamalarını anlık olarak X (Twitter) hesabından paylaşan Ash, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) verimli bir piyasa döngüsü yarattığını ifade etti.

Ash, “Faiz artırımlarından sonra liranın istikrarı, de-dolarizasyon, rezerv birikimine izin veren portföy girişleri, artan güven, daha fazla lira istikrarı ve para girişleri görülüyor” ifadelerini kullandı.

Timothy Ash’in mesajı şöyle:

- Türkiye - Şimşek ve TCMB verimli piyasa döngüsü yarattı. Faiz artırımlarından sonra liranın istikrarı, de-dolarizasyon, rezerv birikimine izin veren portföy girişleri, artan güven, daha fazla lira istikrarı, para girişler görülüyor. Liranın gücü enflasyon üzerinde baskı yaratacaktır.