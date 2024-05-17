Bakan Mehmet Şimşek: Enflasyon mayısta en yükseğe çıkacak, hızla gerilemeye başlayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 'Piyasa Beklenti Anketi' sonucu bugün açıklandı. Buna göre piyasa aktörlerinin 12 ay sonrasının enflasyon beklentisi yüzde 33,21 oldu. Bu oran, önceki anket döneminde yüzde 35,17'ydi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya platformu X hesabındaki paylaşımda, enflasyon beklentisindeki olumlu havaya değindi.

"Programımızın olumlu sonuçları enflasyon beklentilerine de yansıyor" diye yazan Şimşek, yıl sonu enflasyon beklentisinde gerileme devam ederken, 12 ay sonrası beklentinin ekim ayına kıyasla 12,1 puan azalarak yüzde 33,2 olduğunu kaydetti.

Bakan Şimşek şunları yazdı: "Beklentilerdeki iyileşme, enflasyon ataletinin kırılmasında ve kalıcı fiyat istikrarının sağlanmasında çok önemli. Mayıs ayında yıllık enflasyonun en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra yılın kalan döneminde hızla gerilemesini bekliyoruz. Enflasyon gerçekleşmeleri de beklentileri etkiliyor, dezenflasyon sürecinin başlamasıyla beklentiler hedefimize daha hızlı yakınsayacaktır. Hedefimize ulaşmakta kararlıyız."