Timothy Ash'in Türkiye anketi sonuçlandı: İşte en büyük ekonomik sorunumuz...

Türkiye ekonomisini ve siyasetini uzun yıllardır takip eden Timothy Ash, X (Twitter) hesabından dün bir anket yayınladı.

Enflasyon, işsizlik, yolsuzluk ve diğer seçeneklerinin yer aldığı ankette 3 bin 582 kişi oy kullandı.

Ankete katılanların yüzde 46,3’ü Türkiye’nin karşılaştığı en büyük ekonomik sorun olarak yolsuzluğunu gördüğünü beyan etti.

Bunu yüzde 42,5 ile enflasyon takip ederken, işsizlik yüzde 3’te kaldı.

Katılımcıların yüzde 8,2’si Türkiye’nin ekonomik sorununun enflasyon, işsizlik ya da yolsuzluk değil başka bir mesele olduğunu ifade etti.

AK Parti bir konuya odaklandığında...

Öte yandan Timothy Ash, bugün X (Twitter) hesabından Türkiye’ye dair dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Ash, enflasyonla mücadele konusuna değinirken şu ifadeleri kullandı:

* Türkiye - tarihsel olarak AK Parti hükümetleri birden fazla işi bir arada yürütmekte zorlanıyor ancak bir konuya öncelikli olarak odaklandıklarında o mesele hallediliyor. Enflasyonla mücadelede, Şimşek ve TCMB'nin yakın koordinasyon içinde çalışmasında bu durum söz konusu.