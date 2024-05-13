İngiliz ekonomist Timothy Ash'ten tartışma yaratacak Türkiye mesajı

İngiliz ekonomist Timothy Ash, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıkladığı tasarruf paketini değerlendirdi.

Britanya’nın önde gelen düşünce kuruluşlarından Chatham House’da kıdemli analist olarak görev yapan Timothy Ash, X (Twitter) hesabından paylaştığı mesajda, memur ve emekli maaşlarında kısıtlama yapılmadan enflasyonla mücadelede başarılı olunamayacağını ima etti.

Timothy Ash’ın mesajının Türkçe çevirisi şöyle:

* Türkiye - Şimşek, 100 milyar liralık harcama kesintisi açıkladı. Yatırımlarda yüzde 15 kesinti ve yeni işe alımlarda, araç alımlarında ve kamu binası inşaatlarında üç yıl kısıtlamalar. Fakat bunlar, kamu maaşları ve emekli maaşlarında gerçek bir kısıtlama olmaksızın enflasyonu düşürmek için yeterli mi?