Özgür Demirtaş'ı 'delirttiler': Ekonomik kriz varsa AVM'ler, restoranlar neden dolu! İşte açıklaması
Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, "Kriz varsa AVM'ler, restoranlar, oteller, yollar neden dolu" çıkarımıyla ekonomik sorunları yadsıyanlara yanıt verdi. Prof. Dr. Demirtaş, bu söylem karşısında duyduğu kızgınlığı "Deliriyorum" diye dile getirirken, 80 milyonluk Türkiye'de mekânların neden, nasıl dolduğunu basit bir hesapla anlattı.
Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, X (Twitter) hesabından Türkiye'de yaşanan ekonomik krizi algılamakta güçlük çekenlere yönelik dikkat çeken bir hesap paylaştı.
Sosyal medya mesajına "Deliriyorum" diye başlayan Prof. Dr. Demirtaş, "Madem ekonomi kötü: Neden AVM'ler dolu, neden yollar dolu, neden oteller dolu" şeklinde sorular yöneltenlere şöyle yanıt verdi.
Türkiye'de mülteciler hariç 80 milyon kişinin yaşadığını anımsatan Prof. Dr. Özgür Demirtaş, nüfusu kabaca şöyle sınıflandırdı: "10 milyonu zengin, 20 milyonu orta direk, 50 milyonu fakir."
AK Parti'nin zengini ultra zengin, fakiri daha fakir yaptığını, orta direği ise süpürdüğünü savunan Prof. Dr. Demirtaş, AVM'lerin, restoranların, otellerin ve yolların dolu olma sebebini ise şöyle açıkladı:
* Ultra zengin AVM’ye haftada bir gidiyorsa artık üç gitmeye, bir araba alıyorsa artık üç almaya, tatile bir hafta gidiyorsa artık üç hafta gitmeye, başladı… Gördüğün kalabalıklar aynı kişiler.