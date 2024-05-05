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Düşük faizli TL kredi için gereken şart... Prof. Dr. Hakan Kara açıkladı: Ancak...

Merkez Bankası politika faizini sabit tutarak yüzde 50 seviyesinde bıraktı. Ancak tüketici kredisi, ev kredisi ve taşıt kredisinde faizler çok yüksek. Prof. Dr. Hakan Kara TL krediye düşük koşullarda erişmek için formülü verdi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini sabit tutarak yüzde 50 seviyesinde bıraktı. 

Merkez Bankası Naci Ağbal'ın başkanlığı döneminde Mart 2021’de yüzde 19 seviyesindeki politika faizini Şahap Kavcıoğlu idaresindeki 2021 ve 2022 yıllarında yaptığı indirimlerle yüzde 8,5’e çekmişti.

Şahap Kavcıoğlu’nun yerine Hafize Gaye Erkan’ın gelmesiyle Merkez Bankası, Haziran 2023’te faizi 27 ay sonra ilk kez artırmış ve politika faizini yüzde 8,5'tan yüzde 15'e yükseltilmişti.

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Hafize Gaye Erkan'ın Başkanlık görevinde bulunduğu 7 ay 23 günde faiz yüzde 45'e çıkarıldı.

Erkan ayrılmasıyla yerine yardımcısı Fatih Karahan geldi. Karahan döneminde şubat ayındaki ilk Para Politikası Kurulu toplantısında faiz yüzde 45'te sabit tutuldu.

TCMB, 31 Mart yerel seçimlerinden önce sabit tutması beklenen faizi “enflasyon görünümündeki bozulma" gerekçesiyle yüzde 50'ye yükseltmişti. Merkez Bankası Nisan ayındaki toplantısında ise faizi sabit bıraktı.

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İhtiyaç, taşıt ve konut kredileri ne durumda?

Politika faizin yüzde 50 seviyesinde seyrettiği Türkiye’de 12 ay vadeli 100 bin TL ihtiyaç kredisi faizi yüzde 3,99 ila yüzde 5,99 arasında değişiyor.

Taşıt kredisinde 22 yılın zirvesi yaşanırken, bankaların verdiği en yüksek miktar olan 400 bin TL’nin geri ödemesi dudak uçuklatıyor. 36 ay vadeyle kredi kullandığınızda aylık taksit tutarı 24 binden başlıyor. Aylık taksitin 34 bin TL'yi aştığı bankalar da var.

Konut kredisinde ise durum farklı değil. 120 ay vadeli 2 milyon TL konut kredisi (en uygun şartlarda) kullanan bir vatandaş, aylık 62 bin 704 TL taksit ödemek durumunda. Toplam faiz tutarının 5 milyon 524 bin TL olduğu kredinin geri ödemesi ise 7 milyon 549 bin TL.

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Prof. Dr. Hakan Kara'dan düşük faizli kredi açıklaması

İşte bu tabloda Eski Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, vatandaşın TL krediye uygun koşullarda ulaşabilmesi için gerek şartı açıkladı.

Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde görev yapan Prof. Dr. Kara, X (Twitter) hesabından yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

* TL krediye uygun koşullarda erişmek istiyorsak bunun ancak düşük enflasyon ortamında mümkün olacağını hatırlamak gerekiyor.