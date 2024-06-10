ABD açıkladı: Husiler 2 gemiyi vurdu

Yemen'deki İran destekli Husiler, Aden Körfezi’ndeki ticari gemileri hedef aldı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından dün gece saatlerine yapılan açıklamada, Husilerin kontrolündeki bölgelerden Aden Körfezi'ne iki gemisavar balistik füze fırlatıldığı, füzelerden birinin İsviçre tarafından işletilen Liberya bandralı konteyner gemisi Tavvishi'ye isabet ettiği belirtildi. Saldırı sonucu gemide hasar meydana geldiği ancak geminin seferine devam ettiği kaydedildi. Diğer füzenin ise bölgedeki koalisyon güçleri tarafından başarıyla imha edildiği, olayda kimsenin yaralanmağı bildirildi.

CENTCOM Husilerin bir gemisavar balistik füze ve gemisavar seyir füzesi ile Aden Körfezi'ne yönelik ayrı bir saldırı daha gerçekleştirdiğini açıkladı. Füzelerin Antıgua ve Barbuda bayraklı Almanya tarafından işletilen kargo gemisi Norderney'e isabet ettiği kaydedilen açıklamada, saldırı sonucu hasar meydana gelen geminin seferine devam ettiği ve yaralanma yaşanmadığı ifade edildi.

İHA ve füze rampası imha edildi

Öte yandan, ABD Merkez Komutanlığı, ABD güçlerinin Aden Körfezi üzerinde bir insansız hava aracı ile Husilerin kontrolündeki bölgelerde bulunan 2 seyir füzesini ve bir füze rampasını başarıyla imha ettiğini duyurdu. Söz konusu sistemlerin bölgedeki ABD, koalisyon güçleri ve ticaret gemileri için yakın bir tehdit oluşturduğu belirtilen açıklamada, “Bu eylem, seyrüsefer özgürlüğünü korumak, uluslararası suları ABD, koalisyon ve ticaret gemileri için daha güvenli hale getirmek amacıyla gerçekleştirildi” ifadesi kullanıldı.

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında Husilerin artan saldırılarına karşı Kızıldeniz'de ABD öncülüğünde çok uluslu koalisyon kurulmuştu.