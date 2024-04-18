ABD basını: İsrail, İran'a misilleme planlarını iptal etti

Amerikan ABC News'e konuşan adı açıklanmayan 3 İsrailli kaynağa göre, İsrail yönetimi, bu hafta 2 gece İran'a karşı misilleme saldırısı planını iptal etti.

İran’ın yüzlerce kamikaze insanız hava aracı, balistik ve seyir füzeleriyle düzenlediği saldırıya İsrail’in nasıl ve ne zaman yanıt vereceği bilinmezliğini korurken, söz konusu İsrailli kaynaklar, savaş kabinesinin önünde misillemenin nereye yapılacağına yönelik çok sayıda seçenek olduğunu belirtti.

İsrailli kaynaklar, Tel Aviv yönetiminin muhtemel misillemeyi İran’ın bölgedeki vekil güçlerini hedef almaktan siber saldırı düzenlemeye kadar pek çok seçeneği tartıştığını öne sürdü.

Hamursuz bayramı sonrasına kalabilir

ABC News'e konuşan adı açıklanmayan ABD'li yetkili ise İsrail’in İran’a karşı saldırısının 22-30 Nisan'da kutlanan Hamursuz Bayramı sonrasına kadar olası olmadığını ancak durumun her an değişebileceğini belirtti.

Yetkili, İran Devrim Muhafızları Ordusu ve yönetiminin hala daha yüksek alarm durumunda olduğunu, yönetim kademesinden bazı yetkililerin güvenli noktalarda ve yer altı tesislerinde korunduğunu iddia etti.

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü.

İran 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı. Tahran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin İran’ın hava saldırısına karşı "açık ve etkili" şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etmişti.