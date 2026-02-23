ABD basını yazdı: İran'a yönelik askeri seçenek masada

ABD Başkanı Donald Trump'ın, diplomatik çabaların sonuçsuz kalması halinde İran'a yönelik önce sınırlı, ardından daha kapsamlı bir askeri müdahale seçeneğini değerlendirdiği öne sürüldü.

Diplomasi sürerken askeri seçenek masada

New York Times'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Umman'ın arabuluculuğunda sürdürülen nükleer müzakerelerin üçüncü turunun Cenevre'de yapılması planlanırken, Washington yönetimi olası bir başarısızlık ihtimaline karşı askeri seçenekleri gündemde tutuyor.

Haberde yer alan iddialara göre Trump'ın, diplomatik girişimlerden sonuç alınamaması durumunda Tahran'a nükleer silah üretme kapasitesinden vazgeçmesi gerektiğini göstermek amacıyla "hedefli saldırı" seçeneğine daha sıcak baktığı belirtiliyor. Bu kapsamda İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu karargahı, nükleer tesisler ve balistik füze altyapısının olası hedefler arasında değerlendirildiği ifade ediliyor. Söz konusu adımın etkili olmaması halinde ise Trump'ın, İran yönetimini iktidardan uzaklaştırmayı amaçlayan "daha geniş çaplı bir askeri operasyonu" danışmanlarıyla görüştüğü ileri sürüldü.

Kaynaklar, yönetim içinde bu hedefe yalnızca hava saldırılarıyla ulaşılıp ulaşılamayacağı konusunda görüş ayrılıkları bulunduğunu aktardı.

Gerilimi düşürmeye yönelik alternatif öneri

Öte yandan askeri tansiyonu düşürmeye yönelik alternatif bir önerinin de masada olduğu belirtildi. Buna göre İran'a, yalnızca tıbbi araştırma ve tedavi amacıyla, son derece sınırlı bir nükleer zenginleştirme faaliyetine izin verilmesi seçeneği değerlendiriliyor. Ancak tarafların bu öneriye nasıl yaklaşacağı henüz netlik kazanmış değil.

Nükleer müzakerelerde son durum

ABD ile İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'ın arabuluculuğunda sürüyor. Üçüncü tur müzakerelerin 26 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacağı duyurulmuştu. Taraflar 6 Şubat'ta Umman'da dolaylı temaslarda bulunmuş, görüşmeler 17 Şubat'ta Cenevre'de devam etmişti. Süreçte özellikle İran'ın uranyum zenginleştirme oranı ve yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunun durumu öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.