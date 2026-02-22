Kartel lideri El Mencho Meksika’da öldürüldü! Cüneyt Özdemir mahsur kaldı

Meksika'da ülkenin en büyük suç örgütlerinden Jalisco Yeni Nesil Karteli'ne (CJNG) büyük darbe vuruldu. Dünyanın en çok aranan uyuşturucu kaçakçılarından biri olan CJNG lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera, düzenlenen askeri operasyonda öldürüldü. Meksika basını, El Mencho'nun Jalisco eyaletinde yer alan Tapalpa şehrinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildiğini aktardı.

Birçok kentte araçlar ateşe verildi

Operasyonun ardından Jalisco ve diğer eyaletlerde çok sayıda aracı ateşe veren kartel üyeleri, güvenlik güçleri ile çatışmaya girdi. Guadalajara Uluslararası Havalimanı'nda da silah seslerinin yükseldiği bildirildi. Yerel kaynaklar, CJNG üyelerinin havalimanına baskın düzenlediğini ve güvenlik güçleri ile çatışmaya girdiğini bildirdi. Sosyal medyada havalimanından paylaşılan görüntülerde çok sayıda insanın panik içinde kaçtığı görüldü.

Jalisco Eyalet Valisi Pablo Lemus Navarro, halka "durum kontrol altına alınana kadar" evde kalmaları çağrısında bulunarak, toplu taşıma hizmetlerinin askıya alındığını ve ülkenin en az beş bölgesine yayılan "şiddet olayları" nedeniyle eyalet yollarında seyahat edilmemesi uyarısında bulundu.

ABD, El Mencho'nun başına 15 milyon dolarlık ödül koymuştu.

Cüneyt Özdemir otelde mahsur kaldı

Gazeteci Cüneyt Özdemir, olayların yaşandığı sırada Meksika’da bulunması nedeniyle güvenlik gerekçesiyle otelinden çıkamadığını duyurdu. Ülkede, El Mencho olarak bilinen kartel liderinin öldürüldüğü iddiasının ardından şiddet olayları tırmanırken, kartel üyelerinin otomobilleri ve iş yerlerini ateşe verdiği bildirildi.

Yetkililerden ve yerel kaynaklardan aktarılan bilgilere göre kartel unsurları, gayriresmî şekilde sokağa çıkma yasağı ilan ettiklerini duyurarak sokaklarda görülen kişilere yönelik tehditlerde bulundu. Yaşanan gelişmeler üzerine havalimanları ve turist yoğunluğu bulunan bölgelerde de güvenlik riskinin arttığı, çok sayıda ziyaretçinin bulundukları yerlerde beklemek zorunda kaldığı ifade edildi.

Söz konusu gelişmeler, daha önce El Chapo olarak bilinen Joaquín Guzmán’ın ardından ülkenin en güçlü kartel figürlerinden biri kabul edilen El Mencho’nun akıbetine ilişkin iddiaların bölgede yeni bir güvenlik dalgasını tetiklediği yorumlarına neden oldu.