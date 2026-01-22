ABD basını yazdı: Trump'ın asıl hedefi Küba rejimi

ABD merkezli The Wall Street Journal, Amerikan yetkililere dayandırdığı haberinde, Donald Trump yönetiminin yıl sonuna kadar Küba’da bir rejim değişikliğinin mümkün olabileceğine dair beklentisinin arttığını aktardı. Yetkililer, son haftalarda Washington’da bu yöndeki değerlendirmelerin daha sık gündeme geldiğini belirtti.

Venezuela etkisi öne çıktı

Haberde, beklentilerin güçlenmesinde ABD’nin 3 Ocak’ta gerçekleştirdiği sınırlı operasyonla Nicolas Maduro’nun yakalanarak görevden uzaklaştırılmasının önemli rol oynadığı ifade edildi. Venezuela’ya yüksek ölçüde bağımlı olan Küba ekonomisi açısından, Maduro’nun devrilmesinin Havana üzerindeki baskıyı artırdığına dikkat çekildi.

Enerji ve ekonomi baskı altında

ABD istihbaratına göre, Venezuela kaynaklı destek akışındaki kesintiler Küba’nın enerji tedarikini ciddi biçimde riske soktu. Ülkede sık yaşanan elektrik kesintileri; temel tüketim ürünleri ve ilaçlardaki kronik kıtlıkla birleşerek ekonomik koşulları daha da zorlaştırdı.

Yoksulluk ve toplumsal gerilim

Aynı değerlendirmelerde, Küba nüfusunun yaklaşık yüzde 90’ının yoksulluk sınırının altında yaşadığı vurgulandı. Yetkililer, bu tablonun toplumsal huzursuzluğu artırabileceği ve siyasi dengeler üzerinde baskı oluşturabileceği görüşünü dile getirdi.