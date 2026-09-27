ABD Başkanı Trump: Hürmüz Boğazı’ndan rekor miktarda petrol taşıdık

ABD ile İran arasındaki çatışmalar, yalnızca iki ülkenin karşılıklı saldırılarıyla sınırlı kalmayarak, bölgedeki deniz taşımacılığını da doğrudan etkiliyor. Petrol tankerlerinin hedef alınması ve bölgedeki gemi trafiğinin aksaması, küresel petrol arzı açısından kritik öneme sahip boğazdaki hareketliliği daha da sınırlıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Chicago’da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dün gece Hürmüz Boğazı’ndan rekor miktarda petrol taşıdık. Bu miktar savaştan önce çıkardığımızdan daha fazla" dedi.

ABD Başkanı, petrol fiyatlarının "İran teslim olur olmaz, savaş biter bitmez" düşeceğini belirtti.