Azerbaycan'da 10,8 milyar dolarlık yatırım için 23 anlaşma imzalandı

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in himayesinde Ekonomi Bakanlığı tarafından düzenlenen forum, farklı ülkelerden devlet yetkilileri, küresel yatırımcılar, uluslararası finans kuruluşları, düşünce kuruluşları ve iş dünyasının temsilcilerini bir araya getirdi.

"Parçalanmış dünyada güvenin yeniden tesis edilmesi: Güney Kafkasya'nın küresel bağlantı ve yatırım istikrarının dayanağı olarak" temasıyla düzenlenen forumda küresel ekonomik gündem, yatırım perspektifleri ve bölgesel işbirliğinin yeni imkanları ele alındı.

Forumun ana gündemini Azerbaycan'ın bölgesel bağlantı ve yatırım imkanları, Orta Koridor'un gelişme perspektifleri, sanayi ve serbest ekonomik bölgeler, yapay zeka ve dijital dönüşüm, enerji ve yeşil dönüşüm, sermaye piyasaları, tarım ve gıda sektörü, kritik ham maddeler ve ekonomik güvenlik oluşturdu.

Azerbaycan'ın yatırım, üretim, inovasyon ve bölgesel değer zincirlerinin geliştirilmesi açısından sahip olduğu potansiyel katılımcılara sunulurken, ülkenin yabancı yatırımlara açık, elverişli ve sürdürülebilir ekonomik ortamı ile stratejik projelerin hayata geçirilmesinde güvenilir ortak konumu vurgulandı.

Forum kapsamında 23 anlaşmaya imza atıldı. Anlaşmalar, toplam değeri 10,8 milyar doları bulan yatırım projelerini kapsıyor. Yapay zeka, enerji, yenilenebilir enerji, inşaat, dijital ekonomi, sanayi, tarım, ilaç, finans ve su yönetimi gibi alanlarda yatırımlar öngören anlaşmaların, toplam 10,8 milyar dolarlık projeyi kapsadığı belirtildi.

Bu yıl haziranda düzenlenen Bakü Enerji Haftası kapsamında duyurulan projelerin de dahil edilmesiyle planlanan ortak projelerin toplam değerinin 16,7 milyar dolara ulaşması öngörülüyor.