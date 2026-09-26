Donald Trump, İran'ın ateşkes teklifini reddetti: Kabul edilemez

Trump, Tennessee eyaletine gitmeden önce Beyaz Saray bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bir gazetecinin "Ara seçimlerden sonra İran'ı vuracak mısınız?" şeklindeki sorusuna Trump, "Onların önerdiği teklifi reddediyorum. Hürmüz'ü bir an önce açmak için anlaşma yapmak istiyorlar, çünkü çok fena yeniliyorlar." ifadesini kullandı.

Trump, İran'ın da kendilerinin de anlaşma yapmak istediğine işaret ederek, "Ancak İran'ın yaptığı teklif kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatarak tüm dünyayı zora sokmayı planladığını savunan Trump, "Kendi kendilerini alt ettiler. Ben devreye girdim ve askeri tarihin en büyük ablukasını uyguladık. Ne oldu biliyor musunuz? Artık paraları kalmadı; çünkü Boğazı kapatmak istediler, biz de onlara bunu yaptık." diye konuştu.