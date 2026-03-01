ABD Başkanı Trump: İran konuşmak istiyor
ABD Başkanı Donald Trump, İran’daki yeni liderliğin görüşmek istediğini belirterek, “Onlarla konuşacağım. Bunu daha önce yapmalılardı” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran’da Hamaney sonrası oluşan yeni liderliğin kendisiyle temas kurmak istediğini söyledi. “Bunu daha önce yapmalılardı, çok uzun süre beklediler” diyen Trump, görüşmelerin takvimine ilişkin bilgi paylaşmadı.
ABD ile müzakere yürüten isimlerin çoğunun artık hayatta olmadığını belirten Trump, İran’ın daha önce anlaşma yapma fırsatını kaçırdığını ve “Bizimle oyun oynadılar” ifadelerini kullandı.
Kaynak: HABER MERKEZİ