ABD: İran saldırısında 3 asker öldü
ABD ordusu, İran'a yönelik operasyonlarda 3 ABD askerinin öldüğünü ve 5 askerin ağır yaralandığını duyurdu.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ABD'li 3 askerin öldüğü, 5 askerin ağır yaralandığı belirtilerek, çok sayıda askerin hafif yaralandığı ifade edildi.
Açıklamada, ABD'nin İran'a yönelik "operasyonunun sürdüğü" vurgulanarak, durumun değişkenliğinden ötürü ölen askerlerin kimlik bilgilerinin henüz paylaşılmayacağı kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA