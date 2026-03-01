İran'dan komşu ülkelere kritik mesaj! 'Hedef siz değilsiniz, ABD üsleri'

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ülkesinin bölge ülkelerine yönelik bir saldırı planı bulunmadığını, operasyonların yalnızca ABD'ye ait askeri unsurları hedef aldığını açıkladı.

"ABD üsleri hedefimiz"

Laricani, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda bölge ülkelerine seslenerek, "Size karşı bir saldırı niyetinde değiliz. Ancak ülkenizde bulunan üsler bize karşı kullanıldığında ve ABD bu güçleriyle bölgede saldırılar yürüttüğünde, biz de o üsleri hedef alacağız. Çünkü bu üsler o ülkelerin toprağı değil, ABD toprağıdır" ifadelerini kullandı.

Stratejik Konsey'den destek açıklaması

İran Dış İlişkiler Stratejik Konseyi de benzer yönde bir değerlendirmede bulundu.

Açıklamada, "Üzücü olan, bölge ülkelerinin, topraklarının İran'a karşı kullanılmasına izin vermeyeceklerini açıkça ilan etmelerine rağmen, ABD üsleri üzerinde kontrol sahibi olmadıkları için saldırıları engelleyememeleridir" denildi.