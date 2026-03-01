Son dakika: Devrim Muhafızları'nın yeni komutanı belli oldu

ABD ve İsrail'in 28 Şubat 2026'da İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından Tahran'da üst düzey askeri kadroda dikkat çeken bir değişiklik yaşandı.

Saldırıların ardından İran yönetimi, güvenlik yapısında oluşabilecek boşluğun önüne geçmek için kısa sürede yeni bir atama gerçekleştirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Muhammed Pakpur'un hayatını kaybettiğinin duyurulmasının ardından, göreve Ahmet Vahidi atandı.

Ahmet Vahidi kimdir?

Yeni komutan Ahmet Vahidi, İran'ın güvenlik ve savunma bürokrasisinde uzun yıllardır görev yapan bir isim olarak öne çıkıyor.

Daha önce iç güvenlik ve savunma alanlarında çeşitli pozisyonlarda bulunan Vahidi'nin, özellikle kriz dönemlerinde aktif rol üstlendiği biliniyor.