ABD Başkanı Trump, Putin'le görüştü

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Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin ve Trump arasındaki telefon görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşmede, ABD'li yetkililerin Moskova ve Kiev'de gerçekleştirdiği temasların sonuçları değerlendirildi. Tarafların ayrıca savaşın sona erdirilmesinin ardından ABD-Rusya ilişkilerinde yeniden canlanma yaşanabileceği ve iki ülke arasında önemli bir iş birliği potansiyeli bulunduğu konusunda görüş alışverişinde bulunduğu aktarıldı.

Putin'in görüşme sırasında Trump'a, Rusya'nın Avrupa'ya yönelik düşmanca planları bulunmadığını ifade ettiği belirtildi.

Kremlin, Trump'ın da başkanlığı döneminde ABD-Rusya ilişkilerini yeniden tesis etmek istediğini Putin'e ilettiğini açıkladı.

Görüşmenin yapıcı ve açık bir atmosferde gerçekleştiği kaydedildi.