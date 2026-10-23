ABD Başkanı Trump'tan LeBron James'e "milli marş" tepkisi

ABD Başkanı Trump, salı akşamı oynanan New York Knicks-Philadelphia 76ers maçındaki hareketleriyle gündeme gelen James'e sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Amerikan milli marşı okunurken yaptığı golf vuruşu ve şut atışları taklidi yapan James'i eleştiren Trump, "Milli Marşımızı dinlerken LeBron James ülkemize saygısızlık ediyor. En başından beri onun iyi biri olmadığını, tam bir utanç kaynağı olduğunu söylemiştim. LeBron James, Amerikan bayrağı ve ülkemizin temsil ettiği her şey uğruna canlarını feda eden tüm Amerikan savaşçılarından ve kahramanlarından özür dilemelidir." ifadelerini kullandı.

Salı günü New York Knicks’e karşı oynanan James'in 76ers formasıyla çıktığı ilk karşılaşmadan önceki hareketleri sosyal medyada tartışma konusu olmuştu.

Madison Square Garden’da oynanan maçtan önce milli marş çalınırken James, golf vuruşları taklidi yapıyor ve şut atışları çalışıyormuş gibi görünüyordu.