ABD borsaları düşüşle açıldı Microsoft’un hisseleri değer kaybetti

Açılışın ardından Dow Jones Endeksi %0,66 düşüşle 33.511,72 puanda, S&P 500 Endeksi %1,01 azalışla 3.976,47 puanda ve Nasdaq Bileşik Endeksi ise %1,56 düşüşle 11.157,70 puanla işlem görüyor. 10 yıllık ABD Hazinesi tahvil getirileri ise %0,0204 düşüşle %3,440 seviyesinde değerleniyor.

Microsoft’un hisseleri değer kaybetti

Borsalardaki düşüşte Microsoft’un beklentileri karşılamayan bilançosu etkili oldu. Bilanço açıklamasında analist beklentilerine aşmasına rağmen yatırımcıları endişelendiren nitelikte rehberlik sunan yazılım devi Microsoft’un hisseleri açılışta %3,7 değer kaybetti.

Resesyon korkuları artarken yatırımcılar daha yüksek profilli şirketlerin bilançoları için hazırlanıyor. Refinitiv verilerine göre, S&P 500 Endeksi’nde işlem gören şirketlerin 70’ten fazlası dördüncü çeyrek bilançosunu bildirdi. Bu şirketlerin %65’i analist beklentilerini geride bıraktı.

ABD şirketleri için endişe ve resesyon korkusunu artırdı

ABD borsaları hafta ortasına düşüşle başladı. Bilanço sezonuna ilişkin son veriler yatırımcıların ABD şirketlerine ilişkin endişelerini ve resesyon korkularını artırdı.

Açılışın ardından Dow Jones Endeksi %0,66 düşüşle 33.511,72 puanda, S&P 500 Endeksi %1,01 azalışla 3.976,47 puanda ve Nasdaq Bileşik Endeksi ise %1,56 düşüşle 11.157,70 puanla işlem görüyor. 10 yıllık ABD Hazinesi tahvil getirileri ise %0,0204 düşüşle %3,440 seviyesinde değerleniyor.

Microsoft beklentileri karşılamadı

Borsalardaki düşüşte Microsoft’un beklentileri karşılamayan bilançosu etkili oldu. Bilanço açıklamasında analist beklentilerine aşmasına rağmen yatırımcıları endişelendiren nitelikte rehberlik sunan yazılım devi Microsoft’un hisseleri açılışta %3,7 değer kaybetti.

Resesyon korkuları artarken yatırımcılar daha yüksek profilli şirketlerin bilançoları için hazırlanıyor. Refinitiv verilerine göre, S&P 500 Endeksi’nde işlem gören şirketlerin 70’ten fazlası dördüncü çeyrek bilançosunu bildirdi. Bu şirketlerin %65’i analist beklentilerini geride bıraktı.