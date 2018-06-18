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"ABD, Deyrizor'a saldırdı"

Esad rejimi, ABD öncülüğündeki koalisyonun saldırdığını iddia etti

ABD, Deyrizor'a saldırdı
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Beşar Esad rejimi, Deyrizor ilinde ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun saldırısına uğradığını öne sürdü.

Rejimin haber ajansı SANA, koalisyon uçaklarının dün gece geç saatlerde Deyrizor'daki rejim hedeflerini vurduğunu iddia etti.

Elbukemal ilçesinin Hiri beldesindeki rejim noktasının hedef alındığına yer verilen haberde, rejimin kayıplar verildiği paylaşıldı.

Irak sınırındaki Deyizor'un enerji zengini kuzey kısmı, ABD destekli operasyonla geçen eylülde terör örgütü YPG/PKK'nın işgaline girmişti.

İlin güneyi rejim güçlerin kontrolündeyken, terör örgütü DEAŞ da Deyrizor'da birbirinden kopuk iki alanda varlık gösteriyor.

Kaynak: AA

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