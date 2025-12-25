ABD: Gazze’de ateşkesin ikinci aşaması ocak başında başlayacak

Steve Witkoff’un, İsrail ve arabuluculara Gazze’de ateşkes planının ikinci aşamasının ocak ayı başlarında başlayacağını bildirdiği aktarıldı.

İsrail'den yayın yapan Kanal 13 televizyonunun üst düzey bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberde, Witkoff'un, İsrail'i ve arabulucuları Trump'ın Gazze için hazırladığı anlaşmanın ikinci aşamasının ocak ayı başlarında başlayacağı konusunda bilgilendirdiği kaydedildi.

Haberde, İsrail'in, Trump'ın Gazze'yi silahsızlandırmadan ikinci aşamaya geçilmesi için baskı yapacağından endişe ettiği belirtildi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

Gazze için geçici yönetim planı

BM Güvenlik Konseyi, 17 Kasım'da, ABD tarafından sunulan 2803 sayılı karar tasarısını kabul ederek, 2027 sonuna kadar görev yapacak uluslararası geçici bir güç kurulmasına onay vermişti.

Karara göre Gazze, geçiş döneminde teknokratlardan oluşan, siyasi nitelik taşımayan bir kurul tarafından yönetilecek.

Bu yapı, uluslararası aktörlerin de yer aldığı ve Barış Kurulu olarak adlandırılan yeni bir geçiş otoritesinin gözetiminde işleyecek. Kurula ABD Başkanı Trump başkanlık edecek. Bazı devlet liderlerinin yanı sıra eski İngiltere Başbakanı Tony Blair de kurulda yer alacak.