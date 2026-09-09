ABD: Hürmüz'de ABD donanmasına ait hiçbir savaş gemisi vurulmadı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Açıklamada, "ABD donanmasına ait hiçbir savaş gemisi vurulmadı. İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun tüm saldırı girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı." ifadesine yer verildi.

ABD güçlerinin sadece geçen hafta içinde 10 İran tankerini imha ettiği belirtilen açıklamada, "Bu gemiler, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na finansman sağlayan milyarlarca dolarlık bir gölge ağın parçasıydı ve İran bunları savunamaz." ifadeleri kullanıldı.

Ne olmuştu?

İran'ın Mehr Haber Ajansı, Devrim Muhafızları Ordusu Basın Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan yazılı açıklamaya dayandırdığı haberinde ABD ordusunun Basra Körfezi'nde 5 İran tankerine yönelik saldırılarına karşılık verildiğini duyurmuştu.

Bölgede ABD'ye ait 2 gemi ile 8 tankerin hedef alındığı ve söz konusu unsurlarda ağır hasar oluştuğu ifade edilen açıklamada, ayrıca ABD ordusunun teşviki ve desteğiyle Hürmüz Boğazı'ndaki “yasaklı bölgeden” geçmeye çalışan 10 geminin de hedef alındığı aktarılmıştı.