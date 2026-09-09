Suudiler 5 milyar dolar harcadı, dev proje iflasa girdi

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Dünya golfünün dengelerini değiştirmek amacıyla milyarlarca dolarlık bütçeyle kurulan LIV Golf, dört yılın ardından mahkeme gözetiminde yeniden yapılandırmaya girdi.

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu’nun finanse ettiği organizasyon, ABD’nin New Jersey eyaletinde Chapter 11 başvurusu yaptı. Başvuru şirketin hemen tasfiye edileceği anlamına gelmiyor ancak mevcut mali yapıyla yoluna devam edemediğini ortaya koyuyor.

5 milyar doların üzerinde para aktarıldı

LIV Golf 2022’de PGA Tour’a rakip olarak kuruldu ve dünyanın en tanınmış golfçilerini çok yüksek sözleşmelerle bünyesine kattı.

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu’nun organizasyona kuruluşundan bu yana 5 milyar doların üzerinde sermaye sağladığı belirtiliyor. Harcamaların önemli bölümü oyuncu sözleşmeleri, yüksek ödül havuzları, küresel turnuva organizasyonları ve yeni ligin tanıtımı için kullanıldı.

Ancak büyük bütçe LIV Golf’ün kendi gelirleriyle ayakta duran sürdürülebilir bir yapıya dönüşmesine yetmedi.

Suudi fonunun 2026 sezonunun ardından finansmanı sürdürmeme kararı, organizasyonun yeni yatırımcı bulmasını zorunlu hale getirdi.

Borç varlıkların iki katına çıkabilir

Mahkemeye sunulan Chapter 11 dosyası LIV Golf’ün mali durumuna ilişkin şimdiye kadarki en açık tabloyu ortaya koydu.

Şirket toplam varlıklarını 100 milyon ile 500 milyon dolar arasında gösterirken yükümlülüklerinin 500 milyon ile 1 milyar dolar arasında olduğunu bildirdi.

En kötü senaryoda borçların şirketin bildirdiği azami varlık değerinin iki katına ulaşması mümkün.

Organizasyon mali sıkıntılar derinleşirken ağustos ayında çalışanlarının büyük bölümünü işten çıkarmış ve yeni yatırımcı arayışını hızlandırmıştı.

Golf yıldızları milyonlarca dolar alacaklı

İflas dosyasının en dikkat çekici bölümlerinden biri ise dünyanın en yüksek kazançlı golfçülerinin şimdi şirketin alacaklıları arasında bulunması.

Jon Rahm’ın yaklaşık 7,5 milyon dolarlık teminatsız alacağı bulunuyor. Bryson DeChambeau’ya yaklaşık 5,7 milyon dolar, Dustin Johnson’a 5,5 milyon dolar ve Cameron Smith’e yaklaşık 4,8 milyon dolar borç olduğu bildirildi.

Tyrrell Hatton ve Brooks Koepka da milyonlarca dolarlık alacaklarla listede yer alıyor.

LIV Golf’ün oyuncularla yaptığı uzun vadeli sözleşmeler nedeniyle toplam yükümlülüğün mahkeme dosyasında görünen mevcut alacakların ötesine geçebileceği belirtiliyor.

Suudi fonu fişi çekti ama son krediyi verecek

LIV Golf’ün bugünkü duruma gelmesindeki kritik dönüm noktası Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu’nun sürekli finansmanı durdurma kararı oldu.

Fon, organizasyona 2026 sezonundan sonra yeni sermaye sağlamayacağını açıkladı. Bu karar LIV Golf’ün dört yıldır dayandığı finansman modelini ortadan kaldırdı.

Buna rağmen PIF, Chapter 11 sürecinin yürütülebilmesi için yaklaşık 49,6 milyon dolarlık geçici finansman sağlamayı kabul etti.

Bu para organizasyonun eski modelini devam ettirmek için değil, yeniden yapılandırma tamamlanana kadar faaliyetlerin ve hukuki sürecin finanse edilmesi için kullanılacak.

Kurtarma planında özel sermaye fonu var

LIV Golf’ün yeni döneminde Suudi fonunun yerini özel sermaye şirketi BC Partners’ın alması planlanıyor.

Taraflar arasında hazırlanan yeniden yapılandırma anlaşması mahkemenin onayına tabi. Planın hayata geçmesi halinde BC Partners’ın yeni yapıya yüz milyonlarca dolarlık sermaye sağlayabileceği belirtiliyor.

Yeni modelde LIV Golf’ün mülkiyet yapısı da değişecek. Oyuncuların organizasyonda çoğunluk payına sahip olabileceği, takımların ise zaman içinde bağımsız spor işletmelerine dönüştürülebileceği bir sistem üzerinde çalışılıyor.

Milyarlık proje “LIV 2.0” olarak dönmek istiyor

LIV yönetimi Chapter 11 başvurusunu organizasyonun sonu olarak görmediğini ve 2027’de yeniden turnuvalar düzenlemeyi hedeflediğini açıkladı.

Şirket mevcut yapıyı “LIV 1.0” olarak kapatırken daha küçük ve finansal olarak sürdürülebilir bir modelle “LIV 2.0” dönemine geçmek istiyor.

Planlanan yeni yapıda oyuncuların ligde doğrudan pay sahibi olması, maliyetlerin düşürülmesi ve gelirlerin takım bazlı iş modeline daha fazla bağlanması hedefleniyor.

Ancak 2027 takvimi henüz kesinleşmiş değil ve yeniden yapılandırma planının mahkeme ile alacaklıların onayından geçmesi gerekiyor.

5 milyar dolarlık deney ağır fatura bıraktı

LIV Golf yalnızca yeni bir spor organizasyonu olarak kurulmamıştı. Suudi Arabistan’ın küresel spor yatırımlarının en iddialı projelerinden biri olarak PGA Tour’un onlarca yıldır devam eden hakimiyetine doğrudan meydan okudu.

Yüz milyonlarca dolarlık oyuncu transferleri kısa sürede golf dünyasını ikiye böldü ve sporun en büyük yıldızlarından bazılarını LIV’e taşıdı.

Ancak şirketin dört yılda 5 milyar doların üzerinde finansmana ihtiyaç duymasına rağmen kendi gelirleriyle sürdürülebilir hale gelememesi, projenin ekonomik sınırını ortaya çıkardı.

Şimdi LIV Golf’ün önündeki soru artık milyarlarca dolarla rakiplerinden oyuncu koparıp koparamayacağı değil. Asıl sınav, Suudi Arabistan’ın sınırsız finansman desteği olmadan ayakta kalabilecek bir spor işletmesine dönüşüp dönüşemeyeceği olacak.