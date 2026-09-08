Tesla Avrupa’da kritik virajda: Karar 6 Ekim’de

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Tesla’nın Avrupa’da yaygınlaştırmaya çalıştığı FSD Supervised sistemi için yeni bir eşik daha aşıldı. Slovenya’nın onayıyla birlikte sistemi kabul eden Avrupa ülkelerinin sayısı altıya yükseldi.

Ancak Tesla açısından asıl önemli karar henüz verilmedi. Avrupa Birliği genelinde kullanımın önünü açabilecek oylamanın 6 Ekim’de yapılması bekleniyor. Olumlu karar çıkması halinde Tesla’nın gelişmiş sürüş destek sistemi çok daha geniş bir pazara açılabilecek.

Avrupa’da altıncı onay geldi

Slovenya, Tesla’nın FSD Supervised sisteminin kullanımına izin veren altıncı Avrupa ülkesi oldu. Daha önce Hollanda, Litvanya, Estonya, Danimarka ve Belçika sistemi kabul etmişti.

Tesla böylece Avrupa’da ülke ülke ilerleyen onay sürecinde yeni bir adım daha attı. Şirket açısından bu kararların önemi yalnızca yeni pazarlara erişim sağlamasından kaynaklanmıyor. Onay sayısının artması, AB genelinde yapılacak değerlendirme öncesinde Tesla’nın elini de güçlendiriyor.

Bununla birlikte altı ülkenin desteği Avrupa genelinde serbest kullanım için yeterli değil. Büyük ekonomilerin vereceği karar sürecin sonucunda belirleyici olacak.

Asıl sınav 6 Ekim’de

Tesla için kritik tarih 6 Ekim olacak. Avrupa Birliği düzeyinde yapılması beklenen oylamada FSD Supervised sisteminin daha geniş çapta kullanımına izin verilmesi değerlendirilecek.

Onayın çıkabilmesi için yalnızca ülke sayısının değil, bu ülkelerin temsil ettiği nüfusun da yeterli seviyeye ulaşması gerekiyor. Bu nedenle Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya gibi büyük pazarların tavrı kritik önem taşıyor.

Olumlu karar çıkması halinde Tesla’nın her ülkede ayrı ayrı ilerlemek zorunda kaldığı mevcut parçalı yapı büyük ölçüde ortadan kalkabilir. Bu da şirketin yazılımını Avrupa genelinde çok daha hızlı yaygınlaştırmasının önünü açabilir.

Tam sürücüsüz kullanım anlamına gelmiyor

Tesla’nın kullandığı “Full Self-Driving” adı sistemin tamamen otonom olduğu izlenimini yaratabilse de FSD Supervised tam sürücüsüz bir teknoloji değil.

Sistem direksiyon kontrolü, hızlanma, frenleme, şerit değiştirme ve park gibi birçok görevi yerine getirebiliyor. Buna rağmen sürücünün direksiyon başında kalması, yolu sürekli izlemesi ve gerektiğinde müdahale etmeye hazır olması gerekiyor.

Yasal sorumluluk da sürücüde kalmaya devam ediyor. Dolayısıyla Avrupa’dan çıkabilecek bir onay, Tesla araçlarının tamamen sürücüsüz hale gelmesi anlamına gelmeyecek.

Asıl değişiklik, bugün yalnızca belirli ülkelerde kullanılabilen gelişmiş sürüş destek özelliklerinin çok daha geniş bir pazara açılması olacak.

Büyük ülkelerin tavrı sonucu belirleyecek

Tesla’nın Avrupa’daki asıl sınavı büyük pazarlarda yaşanıyor. Fransa’da sistemin gerçek yol koşullarındaki test süreci başlarken bazı Avrupa ülkeleri hız yönetimi, sürücü dikkati ve güvenlik denetimi gibi konularda temkinli yaklaşımını sürdürüyor.

Bu nedenle küçük ülkelerden gelen onaylar Tesla için önemli olsa da AB genelindeki kararın kaderini nüfusu yüksek ülkelerin tutumu belirleyecek.

Tesla, düzenleyicileri ikna etmek amacıyla Avrupa ve Kuzey Amerika’daki kullanımından elde edilen geniş sürüş verilerini de sunuyor. Ancak Avrupa makamlarının şirket verilerinin yanında bağımsız güvenlik değerlendirmelerine de ağırlık vermesi bekleniyor.

Önümüzdeki haftalarda özellikle Fransa ve diğer büyük pazarlardan gelecek teknik değerlendirmeler 6 Ekim oylamasının yönü açısından yakından izlenecek.

Avrupa kararı Tesla’nın rekabetini değiştirebilir

Avrupa, Tesla açısından dünyanın en önemli elektrikli otomobil pazarlarından biri olmaya devam ediyor. Ancak şirket son dönemde Çinli üreticilerin yükselişi, Avrupalı markaların yeni elektrikli modelleri ve artan fiyat rekabetiyle karşı karşıya.

FSD Supervised’ın Avrupa genelinde kullanılabilmesi Tesla’ya yalnızca yeni bir özellik değil, rakiplerinden ayrışabileceği önemli bir yazılım avantajı sağlayabilir.

Sistemin mevcut Tesla araçlarında yazılım üzerinden etkinleştirilebilmesi de kararın ticari etkisini büyütebilir. Avrupa çapında onay çıkması halinde şirket kısa sürede geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşabilir.

Türkiye açısından ise AB’de verilecek olası onay doğrudan kullanım izni anlamına gelmeyecek. Türkiye’de ayrı mevzuat ve izin süreçlerinin tamamlanması gerekiyor. Buna rağmen Avrupa’da sistemin yaygınlaşması Tesla’nın Türkiye dahil bölgedeki yazılım stratejisini de etkileyebilir.

Gözler bu nedenle 6 Ekim’de olacak. Tesla için olumlu bir karar, Avrupa’daki FSD sürecinin ülke ülke ilerlediği dönemden kıta çapında yaygınlaşma aşamasına geçiş anlamına gelebilir.