OpenAI Malezya’da iki veri merkezini kapasitesine ekliyor

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OpenAI, gelişmiş yapay zekâ modellerinin ihtiyaç duyduğu işlem gücünü güvence altına almak için Asya-Pasifik’te yeni bir adım attı. Şirket, Avustralya merkezli Firmus ile Malezya’daki iki tesisten özel yapay zekâ işlem kapasitesi sağlayacak çok yıllı anlaşma imzaladı.

OpenAI iki tesiste ana müşterilerden biri olacak

Anlaşmayla OpenAI, Firmus’un Malezya’da geliştireceği iki yapay zekâ veri merkezinde ana müşterilerden biri konumuna gelecek. Şirket, bu tesislerde kendisine ayrılmış işlem kapasitesini uzun vadeli olarak kullanacak.

Taraflar anlaşmanın mali büyüklüğünü açıklamadı. Ancak anlaşmanın ardından Firmus’un tüm müşterileriyle yaptığı sözleşmeler kapsamında taahhüt edilen toplam kapasite 900 megavatı geçti.

Bu rakam yalnızca OpenAI’ye ayrılan kapasiteyi değil, Firmus’un bütün müşteri portföyünü kapsıyor.

Yapay zekâ yarışı artık elektriğe ve kapasiteye dayanıyor

Gelişme, yapay zekâ sektöründeki rekabetin yalnızca daha gelişmiş modeller üretmekten çıktığını gösteriyor. OpenAI, Meta, Google ve diğer büyük teknoloji şirketleri artık modellerini eğitecek ve çalıştıracak işlem gücünü yıllar öncesinden güvence altına almaya çalışıyor.

Bunun merkezinde ise grafik işlemciler kadar elektrik, soğutma altyapısı ve veri merkezi kapasitesi bulunuyor. Büyük modellerin çalıştırılması için gereken enerji ve işlem gücü arttıkça uygun tesis bulmak da teknoloji şirketleri açısından stratejik hale geliyor.

OpenAI’nin Malezya anlaşması, şirketin ABD dışında da uzun vadeli kapasite arayışını hızlandırdığını ortaya koyuyor.

Nvidia’nın yeni nesil sistemleri kullanılacak

Firmus, Malezya dahil Asya-Pasifik’teki tesislerinde Nvidia’nın yeni nesil Vera Rubin platformunu kullanmayı planlıyor.

Yeni yapay zekâ fabrikalarında Vera Rubin NVL72 sistemleri, Nvidia’nın DSX yapay zekâ veri merkezi altyapısıyla birlikte çalışacak. Firmus’un kendi geliştirdiği HyperCube sistemi ise sıvı soğutma, elektrik altyapısı ve mekanik sistemleri tek yapıda birleştirecek.

Şirket böylece veri merkezlerini daha hızlı devreye almayı, enerji kullanımını iyileştirmeyi ve yapay zekâ modellerinin çalıştırılmasında birim maliyeti düşürmeyi hedefliyor.

Firmus dört ülkede yedi tesise ulaşıyor

Malezya yatırımıyla Firmus’un yapay zekâ veri merkezi ağı dört ülkeye yayılıyor. Şirketin Avustralya, Singapur, Endonezya ve Malezya’da toplam yedi tesisi bulunuyor.

Bunlardan Avustralya ve Singapur’daki iki tesis halihazırda faaliyet gösterirken beş yeni tesis geliştirme aşamasında. Şirket, bu tesisleri önümüzdeki 24 ay içinde kademeli olarak hizmete almayı planlıyor.

Firmus daha önce Nvidia ile Endonezya’nın Batam bölgesinde 360 megavatlık bir yapay zekâ kampüsü için de anlaşmaya gitmişti. Bu projede 170 bine kadar Nvidia yapay zekâ hızlandırıcısının kullanılması planlanıyor.

Malezya veri merkezi yarışının odağına yerleşiyor

OpenAI anlaşması aynı zamanda Malezya’nın küresel veri merkezi yatırımlarındaki yükselişini güçlendiriyor. Güneydoğu Asya ülkesi son yıllarda büyük teknoloji şirketlerinin yeni tesis yatırımlarında öne çıkan merkezlerden biri haline geldi.

Ancak hızlı büyüme elektrik ve su tüketimini de gündeme taşıyor. Yapay zekâ veri merkezlerinin yüksek enerji ihtiyacı, yeni tesislerin yalnızca arsa ve yatırım maliyetine değil, uzun vadeli enerji erişimine göre de konumlandırılmasına yol açıyor.

OpenAI açısından Malezya anlaşmasının önemi de burada ortaya çıkıyor. Şirket yalnızca yeni bir veri merkezi müşterisi olmuyor; gelecekte ihtiyaç duyacağı işlem gücünün bir bölümünü Asya-Pasifik’te uzun vadeli sözleşmeyle güvence altına alıyor.