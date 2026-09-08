BYD'den ihracatta 2,5 milyon araçlık hedef

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Çinli otomotiv devi BYD, iç pazardaki sert rekabetin ardından büyümenin ağırlığını hızla yurt dışına taşıyor. Şirket yönetiminin yatırım kuruluşlarıyla yaptığı toplantılarda paylaşılan yeni plana göre, 2027 yılında Çin dışına gönderilecek araç sayısının 2,5 milyonu aşması hedefleniyor.

Bu yıl hedef 2 milyon araca yakın

BYD yönetimi 2026 yılında yurt dışı sevkiyatının 1,9 milyon ile 2 milyon araç arasında gerçekleşmesini bekliyor.

Bu miktar geçen yılın yaklaşık iki katına karşılık geliyor. Şirketin yeni hedefi ise ihracatın 2027 yılında bir kez daha güçlü biçimde büyüyeceğine işaret ediyor.

BYD’nin planı gerçekleşirse şirket yalnızca Çin’in en büyük elektrikli araç üreticilerinden biri olarak değil, küresel otomotiv ihracatının da en büyük oyuncularından biri olarak öne çıkacak.

Gemi kapasitesi büyümeyi sınırladı

Şirket yönetimine göre 2026 yılında yurt dışı satışlarının önündeki önemli engellerden biri araç taşıma kapasitesi oldu.

BYD son yıllarda kendi otomobil taşıma gemilerinden oluşan bir filo kurmaya başladı. Artan gemi sayısıyla Çin’de üretilen araçların Avrupa, Güney Amerika ve diğer pazarlara sevkiyat kapasitesinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Yönetim, mevcut lojistik kısıtların bulunmaması halinde bu yılki ihracatın daha yüksek olabileceğini düşünüyor.

Avrupa’da üretim başlıyor

BYD’nin küresel büyüme planının ikinci ayağını Çin dışında üretim oluşturuyor.

Şirketin Macaristan’daki fabrikasında montaj faaliyetlerinin kasım veya aralık ayında başlaması bekleniyor. BYD ayrıca yeni üretim üsleri için başka ülkelerdeki seçenekleri de değerlendiriyor.

Yerel üretim, şirketin hem taşıma maliyetini azaltmasına hem de ithal araçlara uygulanan yüksek gümrük vergilerinden kaçınmasına imkan sağlayacak.

Avrupa tarifesinde araç başına büyük avantaj

Çin’de üretilen elektrikli BYD modelleri Avrupa Birliği’ne girişte yaklaşık yüzde 27 düzeyindeki toplam tarifeyle karşılaşıyor.

Yerel üretim sayesinde bu maliyetin büyük bölümü ortadan kalkabilecek.

Şirket yönetiminin hesaplamalarına göre yalnızca gümrük avantajı araç başına 40 bin yuanı, yani yaklaşık 6 bin doları aşabilecek.

Böylece Avrupa’daki üretim maliyetleri Çin’e kıyasla yüksek olsa bile tarife avantajı aradaki farkın önemli bölümünü karşılayabilecek.

Çin’de de yüzde 25 pazar payı hedefliyor

BYD dış pazarlarda büyürken Çin’deki konumunu da güçlendirmeyi hedefliyor.

Şirket yönetiminin orta vadeli hedefi Çin otomobil pazarının yüzde 25’ine ulaşmak.

BYD’nin iç pazardaki payı yılbaşındaki yaklaşık yüzde 8 seviyesinden temmuz ayında yüzde 18’e kadar yükseldi.

Ancak Çin pazarında satışların genel olarak gerilemesi, üreticileri daha hızlı biçimde ihracata yöneltiyor.

Çin’de satışlar 11 aydır geriliyor

Ağustos ayında Çin’deki otomobil satışları yıllık bazda yüzde 23,7 gerileyerek 1,55 milyon adede düştü.

Böylece dünyanın en büyük otomobil pazarında satışlar üst üste 11’inci ayda da gerilemiş oldu.

Elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçların iç pazardaki satışları da yüzde 10,1 düştü.

Aynı dönemde Çin’in otomobil ihracatının yüzde 77,5 artması, sektörün yeni büyüme motorunun dış pazarlar olduğunu ortaya koyuyor.

Elektrikli araç ihracatı yüzde 154 arttı

Elektrikli ve şarj edilebilir hibrit modellerde ihracat artışı çok daha sert gerçekleşti.

Ağustos ayında bu segmentte Çin’in ihracatı yıllık yüzde 154,7 yükseldi.

BYD ve Geely gibi üreticiler aynı dönemde yeni ihracat rekorlarına ulaşırken Çinli markalar Avrupa’dan Güney Amerika’ya kadar çok sayıda pazarda paylarını artırdı.

Bu büyüme, Avrupalı ve Japon üreticilerin kendi ana pazarlarında karşılaştığı rekabet baskısını da güçlendiriyor.

Çin 12 milyon araç ihraç etmeye hazırlanıyor

Çin Binek Otomobil Birliği’nin tahminine göre ülkenin toplam araç ihracatı 2026 yılında 12 milyon adede ulaşabilir.

2030 yılına gelindiğinde yıllık ihracatın 18 milyon ile 20 milyon araç arasında olması bekleniyor.

Bu rakamlar Çin’in yalnızca dünyanın en büyük otomobil üretim merkezi değil, aynı zamanda en büyük ihracat üssü haline geldiğini gösteriyor.

Türkiye yatırımı açısından da dikkat çekici

BYD’nin küresel stratejisinde yerel üretimin giderek daha fazla önem kazanması Türkiye’deki Manisa yatırımı açısından da dikkatle izleniyor.

Şirket Türkiye’de yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımla üretim tesisi ve AR-GE merkezi kurmak üzere anlaşma imzalamıştı. Ancak yatırımda planlanan ilerlemenin sağlanamaması nedeniyle teşviklerden yararlanma süreci 2026 başında askıya alınmıştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı haziran ayında yaptığı açıklamada yatırım anlaşmasının, şirketin yükümlülüklerinin ve devlete verilen teminatların geçerliliğini koruduğunu bildirdi.

BYD’nin yeni küresel ihracat planında yerel üretim tesislerinin ağırlığının artması, Türkiye yatırımının geleceğini de daha önemli hale getiriyor.

Şarj ağı da büyütülecek

BYD yalnızca araç ve fabrika sayısını artırmayı planlamıyor.

Şirket 2028 yılına kadar 90 bin hızlı şarj istasyonu kurmayı hedefliyor.

Plan kapsamında 2026 sonuna kadar 20 bin, 2027 yılında 30 bin ve 2028’de 40 bin yeni hızlı şarj noktası devreye alınacak.

Bu altyapının BYD’nin elektrikli araç satışlarını desteklemesi ve yeni pazarlara girişte markanın rekabet gücünü artırması amaçlanıyor.

Rekabet Çin sınırlarının dışına taşınıyor

BYD’nin 2,5 milyon araçlık ihracat hedefi, Çin otomotiv sektöründeki fiyat ve pazar payı savaşının artık küresel pazarlara taşındığını gösteriyor.

Çinli üreticiler içeride zayıflayan talebi telafi etmek için Avrupa, Latin Amerika ve gelişmekte olan pazarlarda daha agresif büyüyor.

Avrupa Birliği ve diğer ülkelerin uyguladığı tarifelere karşı ise çözüm giderek daha fazla yerel fabrika kurmak olarak öne çıkıyor.

BYD’nin yeni planı gerçekleşirse 2027, Çinli otomotiv üreticilerinin küresel pazardaki ağırlığının daha da belirginleştiği bir yıl olabilir.