ABD ilk kez açıkladı: Uzaya silah yerleştirildi

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ABD Hava Kuvvetleri Bakanı Troy Meink, ABD'nin uzaya silah yerleştirdiğini ilk kez açıkladı.

Meink, bu adımın Amerikan güçlerini saldırılardan korumak için gerekli olduğunu söyledi.

Ancak Meink, yörüngedeki silahın hangi yeteneklere sahip olduğunu ve ne zaman yerleştirildiğini açıklamadı.

Hem saldırı hem de savunma amaçlı

Uzaydaki askeri rekabet sürerken ABD Uzay Kuvvetleri, uzay kontrolü kapsamındaki görevlerin hem saldırı hem de savunma amaçlı yürütülebileceğini bildirdi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Uzay kontrolü, uzay alanında rekabet etmek ve kontrol sağlamak için gerekli görev alanlarını kapsar. Bunun için gerektiğinde rakiplerin kabiliyetlerini bozma, zayıflatma ve hatta yok etme amacıyla kinetik ve kinetik olmayan yöntemler kullanır. Bu kabiliyetler, muharip komutanlıkların talimatları doğrultusunda saldırı ve savunma amaçlarıyla kullanılabilir."

Kurum, Çin'in "askeri modernizasyon stratejisinin bir parçası olarak uzay ve karşı-uzay kabiliyetleri geliştirdiğini ve işlettiğini" belirtiyor. Rusya'ya ilişkin değerlendirmesinde ise Moskova'nın "uzayı bir savaş alanı olarak gördüğünü ve uzayda üstünlüğün gelecekteki çatışmalarda belirleyici bir faktör olacağına inandığını" ifade ediyor.

"Altın Kubbe" sisteminde uzay tabanlı unsurlar öne çıkıyor

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, ülkeyi füze ve diğer hava kaynaklı tehditlerden korumak üzere geliştirilen "Altın Kubbe" savunma sisteminde uzay tabanlı yetenekler ve önleyici füzelere önemli bir rol veriyor.

Trump, geçen yıl yayımladığı başkanlık kararnamesinde ABD Uzay Kuvvetleri'nin uzaydaki varlıkları korumanın yanı sıra gerektiğinde saldırı kapasitesine de sahip olması gerektiğini vurgulamıştı. Söz konusu kararname, uzay tabanlı savunma ve önleyici sistemlerin geliştirilmesine de zemin hazırlamıştı.