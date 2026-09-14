Türk iş insanının pistten çıkan özel jeti alevler içinde kaldı
Libya’nın Misrata Uluslararası Havalimanı’nda özel jet iniş sırasında pistten çıktı. Kazanın ardından yangın çıkarken havalimanındaki uçuşlar durduruldu. Jetin Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’a ait olduğu ve İstanbul'dan kalktığı öne sürüldü.
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Libya'nın Misrata kentindeki havaalanında özel bir jet iniş sırasında pistten çıktı ve ardından alev aldı. Kaza nedeniyle Misrata Uluslararası Havalimanı’ndaki uçuşlar durduruldu.
Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nden yapılan açıklamada, uçak mürettebatının olaydan yara olmadan kurtulduğu kaydedildi.
Jetin Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’a ait olduğu ve İstanbul’dan Misrata’ya gittiği öne sürüldü.