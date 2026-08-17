ABD imalatında dört yılın zirvesi

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New York'ta imalat faaliyetleri ağustos ayında hızlanarak dört yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesine ulaştı. Sektördeki mevcut görünüm güçlenirken firmaların gelecek altı aya ilişkin beklentilerinde de iyileşme kaydedildi.

New York Fed, eyalette imalat sektöründe faaliyet gösteren şirketlerle gerçekleştirilen ankete dayalı ağustos ayı raporunu yayımladı.

Endeks beklentileri ikiye katladı

Temmuz ayında 15,6 olarak ölçülen imalat endeksi, ağustosta 5 puan artarak 20,6'ya yükseldi. Piyasa beklentisi ise göstergenin 10,6 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Endeksin tahminlerin yaklaşık iki katına çıkması, bölgedeki üretim faaliyetlerinin hız kazandığını gösterdi. Böylece gösterge, dört yılı aşkın sürenin en yüksek değerini aldı.

Sipariş ve sevkiyatlarda gerileme

Genel endeksteki güçlü yükselişe rağmen alt kalemlerde aynı yönde bir görünüm oluşmadı. Yeni sipariş endeksi ağustosta 4,9 puan azalarak 17,3'e gerilerken sevkiyat endeksi 12,7 puanlık düşüşle 11,7'ye indi.

Buna karşılık şirketlerin gelecek altı aya ilişkin iyimserliği güçlendi. İleriye dönük beklenti endeksi 4,2 puan artarak 32,1'e ulaştı.

New York Fed imalat endeksinin sıfırın üzerinde bulunması sektörde büyümeye, sıfırın altındaki değerler ise daralmaya işaret ediyor.