Öldüren sıcakla mücadele yöntemi: Buzluğa çarşaf koyup, öğle yemeğinde dondurma yiyorlar!

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Avrupa, 2026 yazında art arda gelen sıcak hava dalgalarıyla mücadele ediyor. 15-30 Haziran arasındaki sıcak hava dalgasında Avrupalıların üçte ikisinden fazlası 35 derecenin üzerindeki sıcaklıklara maruz kaldı. Batı Avrupa ise kayıtlardaki en sıcak haziran-temmuz dönemini yaşadı.

40 dereceyi aşan sıcaklıklar İspanya, İtalya ve Fransa'nın güneyinde uzun yıllardır alışılmadık bir durum değil. Ancak aşırı sıcaklar artık Avrupa'nın diğer bölgelerinde de görülüyor. Habere göre Viyana'da 41 derece ölçülerek Avusturya için sıcaklık rekoru kırıldı.

Peki aşırı sıcaklarla yaşamaya daha alışkın Güney Avrupa ülkelerinde insanlar serinlemek için hangi yöntemleri kullanıyor?

Çarşafları buzlukta bekletiyorlar

İspanya'da dikkat çeken yöntemlerden biri yatak çarşaflarını yatmadan önce kısa süreliğine buzluğa koymak.

Çarşafların yaklaşık 10-15 dakika buzlukta bekletilmesi, kumaşın sıcaklığını düşürerek uykuya geçiş sırasında serinlik sağlayabiliyor. Ancak bu etkinin uzun sürmediği, çarşafların yaklaşık 15-20 dakika içerisinde yeniden normal sıcaklığına döndüğü belirtiliyor.

Bir başka yöntem ise perde ve çarşaflara ince bir su sisi püskürtmek. Suyun buharlaşmasının odanın daha hızlı serinlemesine yardımcı olabileceği belirtiliyor.

Vantilatörün önüne bir kap buz

Klima bulunmayan evler için önerilerden biri de oldukça basit: Bir kase ya da kap dolusu buzu vantilatörün önüne yerleştirmek.

Vantilatörün buzun üzerinden geçen daha serin havayı odaya üflemesi amaçlanıyor. Ancak bu yöntemin kuru iklimlerde daha iyi sonuç verdiği, nemli bölgelerde ise odadaki nemi artırarak bunaltıcı hissi güçlendirebileceği belirtiliyor.

Ayrıca yatmadan bir süre önce odadaki ışıkların kapatılması ve vücudu sarmayan bol kıyafetlerin tercih edilmesi öneriliyor.

11.00-18.00 arası sokağa çıkmayın

İtalya Sağlık Bakanlığı ise aşırı sıcak günlerde özellikle 11.00-18.00 saatleri arasında kapalı alanlarda kalınmasını tavsiye ediyor.

Turistlere de programlarını buna göre hazırlamaları; müze, mağaza ve restoran gibi kapalı alanları öğleden sonraya bırakmaları, açık hava gezilerini ise sabah erken saatlerde veya akşam yapmaları öneriliyor.

Ağır yemek yerine meyve ve sebze

Beslenme de sıcak havayla mücadelede öne çıkan başlıklardan biri.

İtalya Sağlık Bakanlığı, sıcak günlerde yağ oranı yüksek ve ağır yemeklerin tüketiminin azaltılmasını; kolay sindirilebilen, su oranı yüksek taze gıdaların tercih edilmesini öneriyor. Günde beş porsiyon meyve ve mevsim sebzesi tüketilmesi de tavsiyeler arasında.

İtalya'daki resmi tavsiyeler arasında en fazla dikkat çekebilecek maddelerden biri ise dondurma.

Dondurma veya milkshake'in öğle öğününe alternatif olabileceği belirtiliyor. Ancak bunun günlük beslenme düzeninin tamamı dikkate alınarak yapılması gerektiği vurgulanıyor. Kahvaltının atlanmaması ve öğün düzeninin korunması da öneriliyor.

Alkolden de uzak durun

Fransız hükümetinin sıcak hava tavsiyelerinden biri de alkol tüketiminden kaçınmak. Gerekçe ise alkolün sıvı kaybını artırabilmesi.

Aşırı sıcaklarda kramp, yoğun yorgunluk, baş ağrısı, ateş, bulantı ve konuşmada bozulma gibi belirtilere karşı dikkatli olunması da isteniyor. Özellikle bayılma, yüksek ateş veya tutarsız konuşma gibi belirtilerin sıcak çarpmasına işaret edebileceği vurgulanıyor.